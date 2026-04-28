Quelle répartition pour les places européennes ? La finale de la Coupe peut changer beaucoup de choses

Quelle répartition pour les places européennes ? La finale de la Coupe peut changer beaucoup de choses
Photo: © photonews

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Outre la deuxième moitié des Playoffs, les regards se tourneront également vers la finale de la Croky Cup, le 14 mai, entre l'Union et Anderlecht. Cette finale peut non seulement offrir un trophée, mais aussi bousculer sérieusement la répartition des places européennes en Jupiler Pro League.

Au classement, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges semblent désormais solidement accrochés aux deux premières places, avec respectivement 43 et 41 points. Ils sont pratiquement assurés de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Derrière, Saint-Trond suit avec 33 points, tandis qu'Anderlecht, La Gantoise et Malines se battent pour les autres places européennes.

La répartition de base est fixée comme suit : le champion se qualifie directement pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, le deuxième passe par les tours préliminaires, et le vainqueur de la Coupe reçoit un ticket pour l'Europa League. La troisième place donne aussi accès aux tours préliminaires de l'Europa League, tandis que la quatrième classé ou le vainqueur des Europe Playoffs peut disputer les tours préliminaires de la Conference League.

La finale de la Coupe avant d'y voir clair

Si l'Union remporte la Coupe et termine dans le top 2, cela ne change pas grand-chose tout en haut. L'Union conserve son ticket pour la Ligue des Champions, tandis que le ticket Europa League lié au vainqueur de la Coupe est transféré au troisième du classement. Dans ce cas, le reste des tickets européens glisse également d'une place dans la hiérarchie.

Saint-Trond recevrait alors la récompense du troisième et obtiendrait les tours préliminaires de l'Europa League, tandis qu'Anderlecht, quatrième, irait au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Le cinquième ou le vainqueur des Europe Play-offs disputerait ensuite un barrage pour un ticket en Conference League. Un scénario déjà vu par le passé dans le football belge.

Deux opportunités d'être européen pour Anderlecht

Si Anderlecht remporte la Croky Cup, la situation devient plus simple. Si les Mauves terminent dans le top 4, tout se décale normalement et le cinquième joue le barrage. Si Anderlecht termine plus bas, c'est alors le quatrième qui continuerait à disputer ce barrage.

Lire aussi… Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

La répartition européenne exacte dépend donc entièrement de la finale de la Coupe et du classement final après les Playoffs. Le récapitulatif ci-dessous présente clairement les différents scénarios.

Aperçu des tickets européens

Répartition de base

  • Champion : Ligue des Champions (phase de ligue)
  • Deuxième : Ligue des Champions (troisième tour préliminaire)
  • Vainqueur de la Coupe : Europa League (play-offs)
  • Troisième : Europa League (deuxième tour préliminaire)
  • Quatrième ou vainqueur des Europe Play-offs : Conference League (deuxième tour préliminaire)

Scénario 1 : l'Union gagne la Coupe et finit dans le top 2

  • Champion : Ligue des Champions (phase de ligue)
  • Deuxième : Ligue des Champions (troisième tour préliminaire)
  • Troisième : Europa League (play-offs)
  • Quatrième : Europa League (deuxième tour préliminaire)
  • Cinquième ou vainqueur des Europe Play-offs : Conference League (deuxième tour préliminaire)

Scénario 2 : Anderlecht gagne la Coupe

  • Anderlecht obtient un ticket pour l'Europa League (quelle que soit sa place, avec des conséquences sur le glissement des places)
  • Le reste des tickets européens se décale en fonction du classement final du top 4
  • Le cinquième ou le vainqueur des Europe Play-offs dispute un barrage pour un ticket en Conference League
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