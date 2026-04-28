Le comportement honteux envers Radja Nainggolan ne passe pas : le communiqué officiel est tombé

Le Beerschot s'est officiellement exprimé après les incidents survenus lors du match de Promotion's Playoffs particulièrement tendu d'hier. Le club tient à se distancier clairement des chants offensants entendus pendant la rencontre.

La rivalité n'excuse pas tout. Ancien joueur de l'Antwerp, Radja Nainggolan a été copieusement insulté hier soir au Beerschot, à qui il n'avait pas souhaité que des bonnes choses après que le club ait décidé de ne pas le mettre sous contrat lorsqu'il était sans club.

Dans la dernière demi-heure, l'arbitre Simon Bourdeaud'hui a même un temps arrêté la rencontre suite aux insultes incessantes proférées depuis les tribunes à l'encontre de Nainggolan et de sa mère décédée.

Le Beerschot se dissocie des chants envers Nainggolan

Dans un communiqué officiel, le Beerschot précise qu'il prend les événements très au sérieux. “Un tel comportement est incompatible avec les valeurs et les normes que défend notre club. Nous nous dissocions catégoriquement des chants offensants des supporters".

"En tant que club, nous comprenons que les émotions peuvent être vives dans le football et que la passion est un élément essentiel de l'atmosphère unique dans et autour du stade. Cependant, les supporters du Beerschot sont connus depuis des années pour soutenir notre équipe avec enthousiasme, créativité et souvent humour. C'est une tradition dont nous sommes fiers et que nous souhaitons perpétuer", peut-on lire.

Les Rats ne veulent plus voir certains gâcher la fête

"Nous sommes donc convaincus que les événements d'hier auraient pu se dérouler autrement, avec la même passion et le même engagement, mais sans ces éléments offensants", poursuit la direction.





Le club ne veut pas créer de fracture avec ses supporters, mais les rappelle à l'ordre pour la suite, notamment cette double confrontation face à Lommel pour gagner le droit de jouer contre Dender pour une place en D1A.

"Le Beeerschot appelle tous ses supporters à continuer de soutenir le club de manière respectueuse. Le club espère que les fans se rangeront à nouveau massivement derrière l'équipe, mais d'une manière qui renforce la réputation de Beerschot plutôt que de lui nuire", conclut le communiqué.