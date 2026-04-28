Le comportement honteux envers Radja Nainggolan ne passe pas : le communiqué officiel est tombé

Le comportement honteux envers Radja Nainggolan ne passe pas : le communiqué officiel est tombé
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Beerschot s'est officiellement exprimé après les incidents survenus lors du match de Promotion's Playoffs particulièrement tendu d'hier. Le club tient à se distancier clairement des chants offensants entendus pendant la rencontre.

La rivalité n'excuse pas tout. Ancien joueur de l'Antwerp, Radja Nainggolan a été copieusement insulté hier soir au Beerschot, à qui il n'avait pas souhaité que des bonnes choses après que le club ait décidé de ne pas le mettre sous contrat lorsqu'il était sans club.

Dans la dernière demi-heure, l'arbitre Simon Bourdeaud'hui a même un temps arrêté la rencontre suite aux insultes incessantes proférées depuis les tribunes à l'encontre de Nainggolan et de sa mère décédée. 

Le Beerschot se dissocie des chants envers Nainggolan

Dans un communiqué officiel, le Beerschot précise qu'il prend les événements très au sérieux. “Un tel comportement est incompatible avec les valeurs et les normes que défend notre club. Nous nous dissocions catégoriquement des chants offensants des supporters".

"En tant que club, nous comprenons que les émotions peuvent être vives dans le football et que la passion est un élément essentiel de l'atmosphère unique dans et autour du stade. Cependant, les supporters du Beerschot sont connus depuis des années pour soutenir notre équipe avec enthousiasme, créativité et souvent humour. C'est une tradition dont nous sommes fiers et que nous souhaitons perpétuer", peut-on lire.

Les Rats ne veulent plus voir certains gâcher la fête

"Nous sommes donc convaincus que les événements d'hier auraient pu se dérouler autrement, avec la même passion et le même engagement, mais sans ces éléments offensants", poursuit la direction.

Le club ne veut pas créer de fracture avec ses supporters, mais les rappelle à l'ordre pour la suite, notamment cette double confrontation face à Lommel pour gagner le droit de jouer contre Dender pour une place en D1A.

"Le Beeerschot appelle tous ses supporters à continuer de soutenir le club de manière respectueuse. Le club espère que les fans se rangeront à nouveau massivement derrière l'équipe, mais d'une manière qui renforce la réputation de Beerschot plutôt que de lui nuire", conclut le communiqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Beerschot

Plus de news

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

09:30
Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

09:00
Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

08:30
Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

08:00
Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

07:40
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

07:20
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

07:00
Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

06:30
Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

23:00
1
Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

21:40
🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

22:26
Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

21:21
Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

22:00
🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

21:00
"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

20:30
L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

20:00
Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

19:30
De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

18:40
🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

19:00
Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

18:20
Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

18:00
"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

17:30
OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

17:00
Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

16:30
Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

16:00
Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

15:30
Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

15:00
Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation Avis

Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

14:40
Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

14:20
Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

13:30
OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

14:00
Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

13:00
🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

12:30
Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

12:00
Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

11:40
Une saison idéale au RFC Liège, puis enfin l'heure de la révélation en Allemagne pour Martin Wasinski ?

Une saison idéale au RFC Liège, puis enfin l'heure de la révélation en Allemagne pour Martin Wasinski ?

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Promotion Play-offs - Demi-finales (R)
FC Liège FC Liège 1-2 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved