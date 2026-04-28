Un retour, mais pas encore à Anderlecht : le rêve fou de Romelu Lukaku...aussitôt balayé

Romelu Lukaku veut relever la tête en cette fin de saison. En revenant sur le terrain, mais aussi en se refaisant une santé dans un nouveau club.

Pour Romelu Lukaku, l'actualité immédiate est toujours liée à sa revalidation. Le Diable Rouge, en instance de divorce avec Naples, est toujours du côté d'Anvers, où il travaille au centre Move to Cure, le cabinet de son kinésithérapeute Lieven Maesschalck.

Big Rom a reçu une visite spéciale : Rudi Garcia y est venu s'entretenir avec lui, notre sélectionneur en a toujours bel et bien besoin pour la Coupe du Monde. Et après ? L'avenir est toujours aussi flou.

Plus que jamais poussé vers la sortie par Naples

Il y a quelques mois encore, lorsque Lukaku était cité dans un club, où lorsqu'on lui demandait quand il reviendrait à Anderlecht, sa réponse prenait son contrat jusqu'en juin 2027 à Naples comme un point de départ : il n'y avait aucune raison de ne pas l'honorer jusqu'au bout.

Mais entre-temps, tout a changé, tant entre Romelu et le club qu'avec son mentor Antonio Conte. Après les profonds désaccords entourant son retour de blessure, un départ est plus que jamais dans les cartons. Où ? C'est encore la question. A en croire le journaliste italien Matteo Moretto, Lukaku rêve d'un retour...à l'Inter.

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L'opération reste cependant très peu probable : les Nerazzurri ont très clairement fermé la porte. C'est que Lukaku n'y est pas resté sur l'idylle vécue lors des deux premières saisons, lorsque ses buts à la pelle avaient mené l'équipe d'Antonio Contre vers le titre. Son retour, lorsqu'il avait été prêté par Chelsea lors de la saison 2022/2023, avait méchamment endommagé sa relation avec les clubs et les supporters, tant pour ses prestations sur le terrain que son comportement en dehors.