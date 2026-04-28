Vers un retour (provisoire ?) cet été : un ancien cadre de Leko veut s'imposer au Standard

Boško Šutalo est toujours sous contrat au Standard. Il y reviendra même cet été...pour mieux partir ?

Il y a un an et demi, le Standard avait fait une bonne affaire en accueillant gratuitement Boško Šutalo, un défenseur autrefois payé quatre millions par l'Atalanta et bien connu d'Ivan Leko. Il s'était d'ailleurs immédiatement imposé comme titulaire, avant de se montrer un peu moins à son affaire en deuxième partie de saison.

Le changement de régime à Sclessin lui a également fait du tort, avec le départ de Fergal Harkin et Ivan Leko. Plus dans les plans, Šutalo a été prêté à Cracovie, avec option d'achat.

Une option que son nouveau club aurait d'ailleurs bien aimé lever. Mais comme le rapporte La Dernière Heure, le joueur ne voit pas les choses de la même manière. Il ne s'y sent pas follement épanoui.

Vers un retour en transit à Liège cet été ?

C'est que malgré sa place de titulaire, Šutalo vit dans l'instabilité, celle d'une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Cracovie n'a remporté qu'un seul de ses onze derniers matchs et ne dispose que de deux points d'avance sur la zone rouge, à quatre journées de la fin du championnat.

Le Croate a donc fait son choix : il ne s'y inscrira pas dans la durée et reviendra à Sclessin cet été. Mais malgré son intention de se refaire une place en défense, pas sûr non plus qu'il s'y éternisera, en dépit d'un contrat le liant aux Rouches jusqu'en juin 2029.





C'est que son salaire est plutôt élevé et sa relation avec Marc Wilmots plutôt froide : "Il ne m'a donné aucune explication. Je pense avoir prouvé par mes prestations que je méritais ma place. J'ai signé un contrat longue durée, preuve que le club croyait en moi et je croyais aussi en ce projet", déplorait-il dans une interview en cours de saison. Ses prestations en Ekstraklasa polonaise auront-elles attiré l'attention pour permettre au Standard de le monnayer cet été ?