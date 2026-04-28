Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/04: Delanghe

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Delanghe

Un gardien belge comme nouveau concurrent pour Arnaud Bodart à Lille ? L'intérêt existe

Maxime Delanghe pourrait bien quitter le Cercle de Bruges cet été. Plusieurs clubs ont déjà manifesté de l'intérêt. (Lire la suite)