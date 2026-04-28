Directement parti à l'hôpital après le match face à l'Ajax : le NAC donne des nouvelles de Carl Hoefkens

Carl Hoefkens a dû se rendre à l'hôpital le week-end dernier, après le match entre le NAC Breda et l'Ajax. Entre-temps, son club s'est voulu rassurant quant à son état.

Lors du dernier match d'Eredivisie, Mika Godts a volé la vedette à tout le monde. A l'occasion de la victoire 0-2 de l'Ajax au NAC Breda, le Diable Rouge a inscrit le but du break d'un magnifique slalom, dribblant trois défenseurs et le gardien.

Mais après la rencontre, l'attention s'est surtout portée sur Carl Hoefkens, transféré à l'hôpital à la surprise générale, avant même de se présenter en conférence de presse. Le NAC a sorti un (court) communiqué pour faire le point sur la situation.

Hoefkens sorti d'affaire

"L'entraîneur principal Carl Hoefkens n'était pas en état physique de se présenter devant les médias après le match contre l'Ajax. Par précaution, il a été conduit à l'hôpital pour des examens et se porte bien pour le moment", écrit le club sur ses réseaux sociaux.

Plus de peur que de mal semble-t-il : "Carl se porte bien et reprend ce mardi ses activités à Zundert". Si les causes exactes de son hospitalisation restent floues, le NAC se veut positif.



Pour l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges, la fin de saison sera cruciale : à trois journées de la fin de la phase régulière, son équipe compte cinq points de retard sur Telstar, première équipe hors de la zone rouge.