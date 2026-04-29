Anderlecht transformé en hall de gare ? Plus d'une équipe entière sur le départ cet été

Anderlecht se prépare à nouveau à un grand ménage cet été. Avant même l'arrivée du futur directeur sportif, le noyau sait que beaucoup de changements auront lieu.

Thorgan Hazard, en partance pour Lens, est le départ à venir qui fait le plus parler. Mais il est déjà clair qu'il sera loin d'être le seul à quitter les Mauves. Beaucoup d'autres joueurs semblent également prêts à faire leurs valises.

Dans toutes les lignes, des éléments paraissent proches d'un départ, ce qui impliquera aussi de nombreuses arrivées. Et cela commence entre les perches. Joachim Imbrechts, actuel troisième gardien, souhaiterait partir à la recherche de (plus de) temps de jeu, selon Het Laatste Nieuws.

Le nouveau directeur sportif aura du boulot

En défense, un départ de Lucas Hey est dans les cartons, même s'il est encore sous contrat jusqu'en 2029. L'incertitude règne aussi quant à l'avenir de Sardella; pour Augustinsson, l'été prochain représente la dernière occasion d'encaisser une indemnité, et il y a encore un certain Thomas Foket dans le noyau B.

L'option d'achat coûteuse de Mihajlo Ilic ne sera quant à elle pas levée. La tendance est plus optimiste pour Moussa Diarra, dont l'option d'achat est un peu plus abordable, 'seulement' fixée à deux millions d'euros, et les Mauves pourraient donc encore passer à l'action pour lui.

Anderlecht doit dégraisser à tous les étages

Dans l'entrejeu aussi, code rouge dans le sens des départs. Mats Rits et Yari Verschaeren vivent leurs dernières semaines à Neerpede. Le constat est moins catégorique pour Mario Stroeykens et Nathan Saliba, mais leur départ n'est pas inenvisageable pour autant. Et puis il y a encore le dossier Nathan De Cat, censé rapporter gros. En attaque, outre le départ attendu de Thorgan Hazard et Alexis Flips, Coba Da Costa retournera à Getafe.





Et puis, il y a tous les joueurs prêtés. Moussa D'Niaye et Luis Vazquez marquent des points, Keisuke Goto ne reviendra que pour être vendu, Cédric Hatenboer ne veut plus revenir non plus et Majeed Ashimeru entre dans sa dernière année de contrat.