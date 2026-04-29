Au Standard, le retour de Marlon Fossey a confirmé un élément important pour la saison prochaine

Le retour de Marlon Fossey dans le onze de base a confirmé un élément, au Standard : Henry Lawrence est considéré tel un incontournable. Comme prévu, l'Anglais a pris place dans l'axe de la défense au Racing Genk.

C’était un moment attendu au Standard. Absent depuis la mi-février après avoir déjà manqué une dizaine de matchs auparavant, Marlon Fossey a fait son retour dans le onze de base du Standard lors du déplacement au Racing Genk.

Un "come-back" du Captain America, malgré lequel Henry Lawrence a conservé sa place dans l'équipe-type de Vincent Euvrard, mais cette fois en défense centrale.

L’Anglais a en effet pris place aux côtés de David Bates, joueur d’expérience et leader de cette défense, et d’Ibe Hautekiet, qui représente l’avenir et qui vient récemment de prolonger son contrat jusqu’en 2029.

Un signe important pour la saison prochaine au Standard ?

Pas de Josué Homawoo, ni de Daan Dierckx, donc, lorsque tout le monde est disponible en défense. C’était probablement l’un des enseignements à retenir de cette cinquième journée des Europe Play-Offs, chez les Rouches.



Cela montre aussi à quoi devrait ressembler la défense du Standard la saison prochaine. Fossey, Hautekiet, Bates, Lawrence et Mortensen devraient tous rester, et avec l’un ou l’autre renfort ciblé et les autres joueurs déjà présents (Homawoo, Dierckx, Assengue), le noyau des Rouches sera comblé à ce poste.