La femme de Dries Mertens fait une annonce qui plaira à ses anciens supporters

Dries Mertens a rangé les crampons l'année passée en étant devenu une véritable idole au Galatasaray. Alors que le club turc se prépare à fêter un nouveau titre de champion, le Belge ira célébrer ça avec ses anciens supporters.

Après être devenu une véritable légende au Napoli, où il a dépassé le nombre de buts inscrits par Diego Maradona, Dries Mertens (38 ans) a décidé d'aller passer les dernières saisons de sa carrière en Turquie. Là, il est aussi devenu une icone dans un club réputé pour la chaleur de son public : le Galatasaray.

De 2022 à 2025, Mertens y disputera 136 matchs pour 25 goals inscrits et 44 passes décisives délivrées. De quoi lui valoir des adieux de roi quand, en fin de saison passée, il annonçait sa retraite, après avoir longuement hésité à encore prolonger un peu le plaisir.

D'ici quelques semaines, sauf gros retournement de situation, le Gala devrait fêter un titre de champion qui s'est dessiné récemment avec notamment la belle victoire 3-0 contre Fenerbahçe, une défaite qui a coûté sa place à Istanbul à Domenico Tedesco.

Dries Mertens ira fêter le titre à Istanbul, affirme Kat Kerkhofs

Et Dries Mertens devrait être présent pour les célébrations du 26e titre de champion de Turquie du Galatasaray, à en croire son épouse, Kat Kerkhofs. C'est ce que rapporte Fanatik, quotidien turc, qui relaie des échanges de messages entre les supporters stambouliotes et la femme de Mertens, très active sur les réseaux.

"Kat, viendrez-vous aux célébrations du titre ?" ; "Nous viendrons", répond clairement Sam Kerkhofs sur les captures d'écran partagées par Fanatik. Dries Mertens va donc s'offrir, très probablement, un nouveau bain de foule en Turquie.





En attendant, comme beaucoup d'autres footballeurs retraités, Mertens s'est mis à un sport particulièrement populaire à l'heure actuelle : le padel, dont il a remporté un tournoi amical lors de ses vacances à Bali en janvier dernier...