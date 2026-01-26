Dries Mertens s'est trouvé une nouvelle passion... et il est assez doué

Dries Mertens s'est trouvé une nouvelle passion... et il est assez doué
Photo: © photonews

Fraîchement retraité depuis l'année passée, Dries Mertens prend du bon temps. Il réalise en ce moment un tour du monde et était récemment à Bali.

Dries Mertens a longtemps hésité avant de prendre sa retraite au terme de la saison passée, mais a finalement décidé de raccrocher les crampons après sa dernière saison au Galatasaray. S'il a pris cette décision, c'est notamment pour passer du temps en famille.

En ce moment, l'ex-Diable Rouge a donc entamé un tour du monde en compagnie de sa femme et ses enfants, qui l'a emmené en Indonésie ces derniers jours, du côté de la célèbre île de Bali. Mais le compétiteur n'est jamais bien loin.

Mertens vainqueur d'un tournoi de padel

Non pas le footballeur mais le joueur... de padel. Comme de nombreux joueurs retraités, Mertens s'est en effet mis à ce sport très à la mode, sorte de mélange de tennis et de squash et qu'il pratique à un très bon niveau.

Ainsi, lors de ses vacances à Bali, Dries Mertens a participé à un open de padel... et l'a remplacé haut la main, comme l'a révélé sa femme Kat Kerkhofs sur ses réseaux sociaux.

On ignore si, à l'instar d'anciens joueurs comme Tom De Sutter ou Christian Wilhelmsson, Dries Mertens compte se reconvertir dans l'entrepreneuriat du padel...

