Suspension confirmée : un absent de marque à Westerlo le week-end prochain

Exclu dès la septième minute contre l'Antwerp, Emin Bayram (Westerlo) manquera la réception de Louvain, ce week-end. Une absence importante dans la défense des Campinois.

Avec le partage entre le Racing Genk et le Standard, Westerlo avait une bonne occasion de prendre la tête des Europe Play-Offs, vendredi dernier.

Ce ne fut pas le cas pour les Campinois, battus sur leur pelouse par l'Antwerp (2-4) et mis dans de sales draps dès la septième minute après l'exclusion d'Emin Bayram.

Le défenseur central turc s'est rendu coupable d'une faute sur Vincent Janssen en qualité de dernier homme, ce qu'a expliqué l'arbitre Laforge devant le Comité disciplinaire, cette semaine, pour justifier son carton rouge brandi après l'intervention du VAR.

Emin Bayram manquera la réception de Louvain

Westerlo estimait que Janssen se dirigeait plutôt vers la ligne de touche et que, grâce à un ralentissement dans la course de l'attaquant, d'autres défenseurs auraient pu revenir. Le Comité n'a pas suivi cet argument, ni celui selon lequel le contact était trop léger pour infliger une suspension.



Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a donc infligé une suspension d'un match au défenseur campinois, comme demandé par le Parquet de la Fédération. Bayram manquera donc la réception de Louvain, ce week-end.