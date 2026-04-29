Plus d'argent pour l'Union belge grâce à la Coupe du monde : la FIFA augmente la dotation des participants

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Plus d'argent pour l'Union belge grâce à la Coupe du monde : la FIFA augmente la dotation des participants
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Réunie mardi à Vancouver, la FIFA a acté une hausse de 15 % des dotations financières pour la Coupe du monde 2026. L'enveloppe totale atteint désormais 871 millions de dollars, contre 727 millions précédemment annoncés.

Réunie mardi à Vancouver, la FIFA a décidé de revoir à la hausse les montants financiers liés à la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les 48 équipes qualifiées pour cette première édition élargie bénéficieront d’une enveloppe globale portée à 871 millions de dollars, soit une augmentation de 15 %.

Ce montant dépasse les 727 millions initialement annoncés en décembre. L’instance justifie cette réévaluation par les retombées commerciales particulièrement positives de la compétition. Dans le même temps, plusieurs fédérations avaient fait part, selon divers médias, de leurs préoccupations face aux dépenses importantes engendrées par une participation, notamment en matière de déplacements, de fiscalité et de coûts logistiques quotidiens.

La FIFA offre plus d'argent aux Fédérations qualifiées pour la Coupe du monde

Concrètement, les aides évoluent à la hausse à différents niveaux : la prime de préparation atteint désormais 2,5 millions de dollars (contre 1,5 auparavant), tandis que celle versée pour la participation passe de 9 à 10 millions. Les dispositifs de soutien aux délégations ainsi que les quotas de billets qui leur sont réservés sont également renforcés.

Dans son communiqué, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné la solidité financière actuelle de l’organisation, estimant qu’elle permettait d’accroître le soutien apporté aux associations membres. L’institution prévoit d’ailleurs des recettes globales de 13 milliards de dollars sur le cycle de quatre ans qui s’achèvera avec ce Mondial.


Enfin, les primes sportives avaient déjà connu une forte progression, avec une hausse de 50 % par rapport à l’édition 2022 au Qatar. L’équipe qui remportera la finale programmée le 19 juillet à New York repartira avec un gain de 50 millions de dollars.

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