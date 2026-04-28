Cinq millions et un rendement en deçà des attentes : pourquoi Bertaccini devient un problème à Anderlecht

Anderlecht a dépensé jusqu'à cinq millions d'euros l'été dernier pour s'offrir Adriano Bertaccini, alors demandé par Besnik Hasi. Mais, une saison plus tard, l'ancien attaquant de Liège et de Saint-Trond semble presque être devenu un problème au Lotto Park.

On peut vous assurer qu'à l'Union aussi, on avait gardé un œil très attentif sur Adriano Bertaccini la saison dernière. Mais le club est assez vite arrivé à la conclusion qu'il ne correspondait pas à son profil. Étonnant au vu de son énergie et de sa mentalité sur le terrain ? Pas vraiment : chez les Unionistes, d'autres critères entrent en ligne de compte dans le processus de décision.

Le feu aux poudres quand Lamkel Zé est arrivé

Adriano Bertaccini n'est pas le plus facile à gérer. Lorsque Saint-Trond a décidé la saison dernière d'attirer Didier Lamkel Zé et de confier au Camerounais la place de numéro 9, obligeant Bertaccini à se déporter sur un côté, la situation a rapidement dégénéré. Selon certaines sources, Bertaccini l'aurait très mal vécu et l'aurait clairement fait sentir.

C'est là tout le problème de cet attaquant aux qualités pourtant évidentes : il se laisse trop vite provoquer ou déstabiliser. Et ce n'est pas idéal non plus quand, une semaine, il débute avec Saint-Trond et que, le match suivant contre l'Union, il se retrouve sur le banc. Ou lorsqu'il est remplacé à la pause...

Bertaccini restera à Anderlecht

Bertaccini ne sait pas cacher ses émotions. Dimanche dernier, on l'a vu s'échauffer pour le match avec un air désintéressé. Un des adjoints des Mauves l'a rapidement remarqué et est allé lui parler pour le distraire un peu, car son visage annonçait l'orage (ou, au minimum, une grande indifférence).

C'est là qu'Anderlecht estime avoir le plus gros chantier avec le buteur de 25 ans : le maintenir concerné et concentré. Il n'est pas question de s'en séparer cet été, puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2029. En revanche, le club souhaite le voir opérer un changement de mentalité.





Il y a aussi, bien sûr, son efficacité devant le but à relancer. Ses huit buts toutes compétitions confondues cette saison tranchent fortement avec les 21 inscrits la saison dernière avec STVV, alors candidat à la relégation. Cela s'explique évidemment aussi par l'approvisionnement, mais également par son propre niveau.

Le nouveau coach devra travailler avec lui

Trop souvent, il n'est pas là où il devrait se trouver. C'était déjà le cas sous Hasi, et cela se confirme aujourd'hui sous Taravel. On veut le voir davantage dans la surface et attaquer la profondeur, mais il a tendance à venir chercher le ballon lorsqu'il ne l'a pas touché depuis un moment.

Le plan est donc de travailler très sérieusement avec lui durant la préparation, mais il reste à voir qui sera son entraîneur dans les prochaines semaines. Des retrouvailles avec Wouter Vrancken ? En coulisses, le bruit court toujours qu'Anderlecht aimerait tenter sa chance pour attirer le coach à succès de STVV. Et s'il y en a bien un qui sait comment gérer ce type de joueurs...