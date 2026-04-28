Laissez-nous votre avis : qui de l'Union ou de Bruges sera sacré champion de Belgique ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Laissez-nous votre avis : qui de l'Union ou de Bruges sera sacré champion de Belgique ?
Photo: © photonews

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L'Union et le Club de Bruges s'érigent comme les deux derniers concurrents au titre. Qui sera sacré champion au terme de cette édition 2025-2026 ? Laissez-nous votre avis !

Nous voici, déjà, à la moitié des Champions Play-Offs. Il ne reste donc plus que cinq rencontres à disputer, au maximum, avant de connaître le vainqueur de l'édition 2025-2026 de la Jupiler Pro League.

En tête, l'Union Saint-Gilloise a débuté son sprint final avec un bilan de quatre victoires et un partage surprenant contre La Gantoise, au Parc Duden.

De quoi permettre au champion en titre de conserver deux longueurs d'avance sur le Club de Bruges, qui a décroché quatre victoires mais qui a été battu sur la pelouse de l'Union, 2-1.

Qui de l'Union ou du Club de Bruges sera sacré champion de Belgique ?

En cinq rencontres, les deux prétendants au titre ont définitivement décroché Saint-Trond, qui compte huit points de retard sur Bruges et dix sur l'Union, et vont se battre à deux pour le titre.


Le Club de Bruges remportera-t-il le 20e titre qu'il doit remporter, ou l'Union Saint-Gilloise signera-t-elle le doublé pour sa cinquième présence consécutive sur le podium ? Nous vous laissons donner votre avis ci-dessous.

Qui sera champion de Belgique ?

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