Un nouveau record de vitesse : le Jan Breydel déjà sold-out pour la saison prochaine

Le Club de Bruges jouera à nouveau ses matchs à domicile dans un Jan Breydel sold-out la saison prochaine. Tous les abonnements disponibles ont été vendus.

Le Club de Bruges est engagé dans une lutte acharnée pour le titre avec l’Union Saint-Gilloise pour décrocher un vingtième sacre national, mais les regards sont aussi déjà tournés vers la saison prochaine, en Venise du Nord comme ailleurs.

Comme nous vous en parlions, les Blauw & Zwart pourraient lancer leur mercato sortant avec le départ de Joël Ordóñez, annoncé à la Juventus par certains médias italiens contre une indemnité avoisinant les 40 millions d’euros.

Mais le Club brugeois ne se prépare pas à se contenter de la saison prochaine sur le plan sportif. Par exemple, la vente d’abonnements a aussi rapidement explosé, atteignant déjà la barre des 19.000 abonnés à la mi-avril.

Déjà 24.000 abonnements pour la saison prochaine vendus au Club de Bruges

Une vente qui s’est poursuivie ces deux dernières semaines, jusqu’à l’inévitable. Les 24.000 abonnements disponibles pour la saison prochaine ont tous trouvé preneur en Venise du Nord.

Le Jan Breydelstadion compte officiellement 29.062 places, mais certaines sont réservées à la vente individuelle de billets, aux supporters visiteurs, à la presse ou aux VIP. Cependant, ce cap aussi rapidement franchi montre que le Club de Bruges a bel et bien besoin d’un nouveau stade pour continuer à se développer.



