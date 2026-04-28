Accord... ou pas encore ? Le transfert de Joël Ordóñez enflamme la presse étrangère

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Accord... ou pas encore ? Le transfert de Joël Ordóñez enflamme la presse étrangère
Photo: © photonews

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Accord ou pas encore pour Joël Ordóñez ? C'est le débat qui anime l'Italie concernant le défenseur équatorien, cité avec de plus en plus d'insistance à la Juventus. Son avenir semble en tout cas s'écrire loin du Club de Bruges, qui récupérera néanmoins une belle somme.

Le feuilleton Joël Ordóñez sera-t-il terminé avant même le début de la deuxième saison ? Le défenseur équatorien du Club de Bruges avait monopolisé toute l’attention lors du dernier mercato estival, ce qui pourrait ne pas être le cas cet été.

Plusieurs médias italiens, dont la branche locale de ESPN et un correspondant de la Gazzetta dello Sport, annoncent en effet que les pensionnaires du Jan Breydel seraient sur le point de s’entendre avec la Juventus concernant le transfert de leur arrière central.

Toujours selon les mêmes sources, qui s’accordent, le Club de Bruges a cette fois décidé de ne pas jouer les enchères, comme ce fut notamment le cas pour Ardon Jashari et d’autres, parce que l’indemnité proposée par la Vieille Dame aurait directement convaincu les dirigeants Blauw & Zwart. On parlerait ici d’une indemnité de 40 millions d’euros !

Accord ou pas encore, le départ de Joël Ordóñez se rapproche

Cette version n’est toutefois pas la seule circulant ce mardi soir, et le journaliste italien Nicolo Schira assure quant à lui que malgré les rumeurs, aucun accord n’existe entre le Club de Bruges et la Juventus concernant le transfert de Joël Ordóñez.


Le journaliste transalpin assure d’ailleurs que ce sont plutôt des clubs... de Premier League qui tiennent la corde actuellement, avec la Serie A en deuxième ligne. Une chose semble toutefois claire : Joël Ordóñez dispute ses derniers matchs sous les couleurs du Club de Bruges.

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