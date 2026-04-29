Bruges ne traîne pas, et a déjà clairement identifié le remplaçant de Joël Ordóñez

Le Club de Bruges aurait déjà trouvé le remplaçant de Joël Ordóñez, en la personne de Dies Janse. Le défenseur central néerlandais est actuellement prêté par l'Ajax Amsterdam au FC Groningue.

Cela bouge au Club de Bruges, où les préparatifs de la saison prochaine ont déjà commencé. Le club de la Venise du Nord a notamment communiqué avoir vendu ses 24.000 abonnements disponibles, mais lance aussi déjà son mercato en coulisses.

Selon une partie de la presse italienne, les Blauw & Zwart seraient d’ailleurs sur le point de conclure un accord avec la Juventus dans le cadre du transfert de Joël Ordóñez.

Le défenseur central équatorien quitterait le Jan Breydelstadion contre une indemnité avoisinant les 40 millions d’euros, ce qui laisserait une grande marge de manœuvre au Club de Bruges pour compenser son départ et renforcer l’effectif.

Le Club de Bruges aurait déjà trouvé le remplaçant de Joël Ordóñez

Le directeur sportif Devy Rigaux a déjà préparé le terrain et aurait déjà trouvé un préaccord verbal avec son remplaçant. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, Dies Janse est pressenti pour succéder à Joël Ordóñez en Venise du Nord.



Le Néerlandais de 20 ans, prêté par l’Ajax Amsterdam au FC Groningue, est évalué à 4,5 M€ sur Transfermarkt et symbolise parfaitement la politique du Club de Bruges, qui cherche à recruter de grands talents européens afin de les développer. Le deal Janse devrait donc se concrétiser une fois le départ d’Ordóñez acté, à Bruges.