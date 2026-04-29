'Kiss The Grass' : Roméo Elvis et Sylvie Kreusch dévoilent l'hymne belge pour la Coupe du Monde !

"Kiss the grass (allez, allez)" sera l'hymne officiel des Diables Rouges à la Coupe du Monde. On le doit à Roméo Elvis et à la chanteuse flamande Sylvie Kreusch.

Qui dit participation des Diables à un grand tournoi, dit hymne officiel les accompagnant. Même si les propositions musicales tendent à se multiplier, qu'elles mettent la patate ou non, il en fallait une officielle. C'est Roméo Elvis et Sylvie Kreusch qui uniront leur voix pour l'occasion.

L'une marque le nord du pays comme une mystérieuse chanteuse pop, l'autre est connu du public francophone comme un rappeur irrévérancieux. Ensemble, ils chantent "Kiss the grass (allez, allez)", un hymne composé en français, néerlandais et anglais. "Donc pas d'allemand, mais nous avons délibérément utilisé les deux principales langues nationales", explique Roméo Elvis à Het Nieuwsblad.

Une chanson qui se veut rassembleuse

Le duo collabore pour la première fois mais se montre ambitieux : "Même si les Belges ne marquent pas à la Coupe du Monde, notre chanson, elle, doit marquer. On espère qu'elle plaira aussi à ceux qui ne s'intéressent pas au football. Nous l'avons composée pour la Coupe du Monde, mais elle parle avant tout de solidarité. En Belgique comme partout ailleurs dans le monde, nous avons besoin de renforcer les liens. Notre pays est divisé à bien des égards : politique, linguistique, culturel… Cette chanson prône le lien et transcende ces barrières, à l'image du football qui le fait depuis des décennies".

En 2018 déjà, Roméo Elvis avait été sollicité pour l'hymne belge, mais avait décliné : "À l'époque, j'étais débordé par mes concerts et j'ai dû m'en occuper seul. Aujourd'hui, c'est différent. Je souhaitais déjà travailler avec Sylvie, et c'était l'occasion idéale".



L'alchimie semble avoir opéré : "Avant de composer ensemble, je voulais apprendre à connaître Roméo", explique Sylvie Kreusch. "Après tout, composer à deux, c'est se dévoiler, et je ne voulais pas le faire avec n'importe qui. Roméo est venu chez moi et nous avons discuté pendant des heures. De la vie, pas de musique. Peu de temps après, nous nous sommes lancés en studio, et c'est ainsi qu'est né Kiss the Grass". Gageons tout de même que les Diables se montrent inspirés pour permettre au morceau d'être repris à tue-tête.