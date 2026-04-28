C'est reparti : libre depuis son départ de l'Iran, Ricardo Sa Pinto retrouve un nouveau défi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est reparti : libre depuis son départ de l'Iran, Ricardo Sa Pinto retrouve un nouveau défi
Photo: © photonews
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C'est reparti pour Ricardo Sa Pinto. Libre depuis son départ d'Esteghlal fin février, l'ancien entraîneur du Standard va prendre les rênes de Pafos. Le club chypriote est à deux doigts de louper toute compétition européenne cette saison.

Legia Varsovie, Braga, Vasco de Gama, Gaziantep, Moreirense, Esteghlal, APOEL Nicosie, Raja Casablanca et Esteghlal encore : Ricardo Sa Pinto a pas mal voyagé depuis son départ du Standard, en juin 2018.

Libre depuis le mois de février dernier et son deuxième départ du club iranien dû à la situation géo-politique, l'entraîneur portugais est cependant sur le point de retrouver un nouveau défi.

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Sa Pinto aurait trouvé un accord personnel avec le FC Pafos, qui vient de virer son entraîneur Alberto Celades ce mardi.

Ricardo Sa Pinto futur coach de Derrick Luckassen et David Luiz à Pafos

Revenu du Diable vauvert sur la pelouse de l'APOEL il y a deux jours grâce à deux buts de l'ancien Mauve Derrick Luckassen dans le temps additionnel, Pafos occupe la quatrième place du championnat chypriote à deux journées de la fin, et risque de manquer toute compétition européenne cette saison.

Une déception pour le club qui a disputé la phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison et qui a manqué de peu la qualification pour les 1/16es de finale, avec une 26e place et neuf points, le même nombre que l'Union, 27e, et que Bodo/Glimt et Benfica, qualifiés. Un effectif dans lequel on retrouve le défenseur central brésilien David Luiz, que l'on ne présente plus.

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