Anderlecht s'est positionné : la suspension définitive de Killian Sardella est connue

Killian Sardella a écopé de deux matchs de suspension pour son exclusion contre l'Union. Anderlecht a accepté la proposition de sanction.

Christian Burgess a beau l'avoir défendu, Killian Sardella est bel et bien parti à la faute contre l'Union Saint-Gilloise, en réagissant aux provocations de Guilherme au point de venir front contre front avec le Brésilien.

Une réaction qui ne comportait pas autant de violence que la chute qui en a résulté le suggèrerait mais qui reste inacceptable sur un terrain de football, justifiant l'exclusion. C'est ensuite le parquet de l'Union belge qui s'est penché sur son cas.

Le parquet a réclamé trois journées de suspension pour Sardella, dont deux effectives. Le Sporting pouvait faire appel de la proposition, auquel cas le dossier passerait devant le Comité Disciplinaire.

Pas de Sardella contre Bruges et La Gantoise

Les Mauves ont toutefois décidé d'en rester là : ils ne feront pas appel de la proposition et acceptent donc la suspension du parquet. En cas d'appel, Sardella aurait pu bénéficier d'une peine allégée...mais aussi potentiellement alourdie.



Le défenseur anderlechtois manquera donc les deux prochaines rencontres de son équipe face au Club de Bruges et à La Gantoise, deux matchs qui s'annoncent très importants dans la chasse aux places européennes.