Officiel : un sélectionneur belge quitte son poste...sous une avalanche de réactions

Tom Sainfiet n'est plus le sélectionneur du Mali. Notre compatriote l'a lui-même annoncé et s'en va par la grande porte.

Durant sa carrière d'entraîneur globe-trotteur, Tom Saintfiet a été amené à faire face à quelques situations périlleuses, y compris pour sa propre sécurité. Mais les heurts secouant actuellement le Mali (impliquant des paramilitaires russes et des groupes rebelles/jihadistes) ne sont pas à prendre à la légère et ont sans doute influé dans sa décision de quitter la sélection.

Saintfiet se montre fier du chemin parcouru : "Cher peuple malien, aujourd'hui marque la fin de ma mission en tant que sélectionneur de l'équipe nationale A du Mali. Une mission accomplie avec fierté et engagement, malgré des conditions parfois difficiles. L'heure est donc arrivée pour moi de me diriger vers un nouveau challenge", explique-t-il lui-même sur ses réseaux sociaux.

Le Mali a beaucoup progressé sous ses ordres

L'entraîneur belge est confiant pour le futur de la sélection malienne : "Je tiens à saluer le nouveau Président de la FEMAFOOT, véritable gentlemen pour son sens du dialogue et du compromis. Je suis convaincu que, sous sa direction, les prochaines années s'inscriront dans la continuité, la consolidation et l'amélioration des acquis de cette équipe nationale que nous aimons tous".

Tom Saintfiet s'en va après pas loin de deux ans à la tête de l'équipe et 20 matchs dirigés (parmi lesquels seulement trois défaites). Récemment, il a aidé le Mali à se hisser en quarts de finale de la CAN, seul le Sénégal (futur vainqueur...sportif de la compétition) a réussi à l'y déloger, par le plus petit écart.

Preuve de la haute estime de notre compatriote, son départ suscite énormément de réaction au pays. L'une des plus marquantes est le mot de remerciement assez profond de Baba Cisset, président de la fédération malienne : "Durant votre passage, vous avez fait preuve d'un engagement constant, d'un professionnalisme exemplaire et d'une détermination remarquable dans la conduite de votre mission. Dans un environnement parfois exigeant, vous avez su maintenir la cohésion du groupe, structurer le travail technique et porter avec dignité les couleurs des Aigles du Mali", commence-t-il dans le communiqué officiel.





Tom Saintfiet à jamais dans les coeurs des Aigles maliens

"Votre contribution aura permis de consolider les bases sportives de notre sélection nationale et d'inscrire votre passage dans une dynamique positive au service du football malien. Je tiens également à saluer votre sens des responsabilités, votre esprit de collaboration avec les différentes instances ainsi que la qualité des relations humaines que vous avez su entretenir avec l'ensemble des acteurs du football malien. Au-delà des résultats, votre attachement aux valeurs du sport et votre respect pour notre pays ont été particulièrement appréciés", peut-on lire.

🚨Tom Saintfiet is officially no longer the coach of Mali.



Thank you for your time and passion for Mali, Saintfiet. Good luck for the future! pic.twitter.com/mmGHYHjezP — Malian Football 🇲🇱 (@MalianFootball) April 28, 2026

Tom Saintfiet quitte donc le Mali la tête haute, prêt pour un nouveau tour du monde en ballon rond. Son nom avait récemment été cité sur le banc du Ghana (qualifié pour la Coupe du Monde et à la recherche d'un nouveau sélectionneur), mais c'est finalement Carlos Quieroz qui a été choisi pour succéder à Otto Addo, sacrifié après un partage contre l'Allemagne.