Jugé insuffisant à Anderlecht, désormais annoncé au PSV et à l'Ajax : "Et pourquoi pas ?"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Jugé insuffisant à Anderlecht, désormais annoncé au PSV et à l'Ajax : "Et pourquoi pas ?"
Photo: © photonews

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Dans le football, les choses peuvent changer très vite. Ismaël Baouf, autrefois considéré comme un jeune talent du RSC Anderlecht qui n'avait pas réussi à percer, est aujourd'hui soudainement dans le viseur de grands clubs néerlandais comme l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven.

Le défenseur central de 19 ans a réalisé une saison exceptionnelle au SC Cambuur, où il a joué un rôle déterminant dans la montée du club dans l'élite. Avec 29 apparitions en Keuken Kampioen Divisie, l'ancien Anderlechtois s'est imposé comme l'une des révélations de la saison. Ses performances remarquables lui ont même valu sa première convocation en équipe nationale marocaine.

Remarquable, quand on sait qu'il y a quelques années à peine, Baouf n'était pas jugé assez bon à Anderlecht pour percer au plus haut niveau. Le club bruxellois l'a laissé partir, une décision qui est aujourd'hui perçue différemment compte tenu de sa progression fulgurante aux Pays-Bas.

Cependant, dans une interview accordée au média néerlandais AD, Baouf est resté très serein concernant son avenir et les intérêts parus dans la presse. "J'adorerais rester à Cambuur et jouer en Eredivisie. Mais si l'Ajax ou le PSV me contactent et que les négociations se déroulent bien, pourquoi pas ?", a-t-il déclaré.

L'élite néerlandaise convoite Ismaël Baouf

Financièrement, tout semble en tout cas possible. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Ismaël Baouf est actuellement évalué à 2,5 M€ sur le site de référence Transfermarkt, même si Cambuur pourrait demander un montant plus important compte tenu de son âge et de son potentiel.


L'avenir du jeune défenseur central semble donc bien s'écrire en Eredivisie, mais on ne sait pas encore si ce sera sous les couleurs de Cambuur ou sous celles d'un autre club. Anderlecht risque en tout cas de voir un talent qu'il a laissé partir se révéler ailleurs.

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