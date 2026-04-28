Prolongera, ne prolongera pas ? L'avenir de Vincent Janssen semble scellé à l'Antwerp

Vincent Janssen quittera sans doute le Royal Antwerp à l'issue de la saison. L'attaquant néerlandais souhaitait rester au Bosuil, mais n'a pas encore trouvé d'accord avec le club.

L’avenir de Vincent Janssen fait l’objet de discussions depuis un certain temps. De nombreuses options sont envisagées pour le Néerlandais, y compris une retraite sportive.

Les choses n’évoluent toutefois pas si rapidement, et du haut de ses 31 ans, l’ancien international néerlandais espère pouvoir rester au Bosuil et se voir offrir un dernier contrat intéressant.

Dans le nord du pays, les médias affirment que Vincent Janssen souhaite ardemment rester au Bosuil, mais que l’ancien avant-centre de Tottenham ne trouve pas d’accord avec le Great Old pour prolonger.

Vincent Janssen se dirige vers un départ de l’Antwerp

En 2026, Vincent Janssen est le joueur le mieux payé du Matricule 1. Et s’il se dit prêt à accepter une baisse de salaire, la première proposition de l’Antwerp aurait été bien en deçà de ses attentes.



Sous contrat jusqu’au terme de la saison, Janssen se voit rester en Belgique et il représenterait assurément une belle opportunité pour plusieurs clubs de notre championnat, ainsi que chez nos voisins néerlandais, où il a déjà porté les couleurs de Nimègue, du Feyenoord, d’Almere City et de l’AZ Alkmaar.