CEO de la Pro League, Lorin Parys se voit confier une autre présidence... et pas des moindres

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Photo: © photonews

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Lorin Parys reste CEO de la Pro League, mais son emploi du temps devrait bientôt s'alourdir considérablement. Le gouvernement flamand souhaite en effet le proposer comme président de Brussels Airport, rapporte De Tijd.

Sa nomination n'est pas encore officiellement bouclée, mais tout semble réglé dans les coulisses. Le gouvernement flamand a récemment acquis une participation importante dans l'aéroport et veut installer Lorin Parys, un administrateur chevronné, à la présidence, selon De Tijd.

Lorin Parys deviendra président de Brussels Airport

Pour Parys, cela représente une combinaison de fonctions remarquée. Il reste la figure centrale du football professionnel belge, tout en assumant en même temps un rôle clé au sein de l'un des principaux hubs économiques du pays.

Son profil, selon des sources, le rend apte à ce double rôle. Parys dispose à la fois d'une expérience politique, notamment au sein de la N-VA, et d'un parcours dans le monde des affaires et du sport.

Dans le football, il a réussi ces dernières années à se maintenir au sein de la structure souvent complexe et fragmentée de la Pro League. Cette expérience des intérêts divergents et des fortes personnalités peut également s'avérer utile dans le secteur aérien.

Un grand défi dans le football et... à l'aéroport

La combinaison des fonctions ne sera toutefois pas une évidence. Les défis au sein de la Pro League restent importants, avec des discussions sur les formats de compétition, les finances et les conflits d'intérêts. Parallèlement, un dossier impliquant des actionnaires internationaux et des sensibilités politiques l'attend à Brussels Airport.

Lire aussi… Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Le gouvernement flamand voit en Parys un bâtisseur de ponts entre partenaires publics et privés. C'est précisément cette capacité à relier des mondes différents qui, selon différentes sources, a fait pencher la balance en faveur de sa candidature. Si sa nomination est confirmée, l'aéroport retrouvera, après des années, un président à part entière à sa tête.

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