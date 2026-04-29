Trois candidats pour la montée en D1 ACFF, neuf clubs pour la D2 ACFF : voici le programme des tours finaux

Dans toutes les divisions du football belge, la saison est entrée dans sa phase finale. Avec plusieurs barrages en vue.

Alors que les Playoffs battent leur plein en D1A, D1B et D1 FFA (anciennement D1 ACFF), la phase régulière vient à peine de se terminer en D2 et D3 FFA. Le calendrier du tour final y a été révélé. Petit tour d'horizon.

En D2 Amateurs, trois clubs tenteront de rejoindre Onhaye (champion sur le gong) en D1 ACFF. Dimanche 3 mai, Flénu recevra Ganshoren sur le coup de 15h.

Le vainqueur rencontrera le Stade Verviétois. Ce dernier est directement propulsé en finale, le CS Brainois ne pouvant pas disputer ce tour final après ne pas avoir demandé sa licence pour la D1 Amateurs. Une finale qui aura lieu le dimanche 10 mai, toujours à 15h.

Du monde sur la ligne de départ en D3 FFA

En D3 Amateurs, les candidats à la montée sont plus nombreux. Ils sont encore neuf à espérer être le dernier survivant du tour final. Dès ce soir, Geer et Aubel croiseront le fer pour rencontrer Momalle dans ce final 8 à la sauce FFA.



Les trois autres matchs ? Saint-Ghislain Tertre-Hautrage face à Arquet, Verlaine contre le Stade Everois et La Louvière Centre contre Waremme. Les vainqueurs se retrouveront le dimanche 10 mai, avant la grande finale le dimanche 17 mai.