Plus que jamais, l'avenir de Nathan De Cat semble s'écrire loin du Lotto Park et d'Anderlecht

Anderlecht souhaite prolonger le contrat de Nathan De Cat. La situation devient cependant de plus en plus difficile pour le club bruxellois, le milieu de terrain étant courtisé par les plus grandes puissances européennes.

Le Sporting d'Anderlecht s'apprête à vivre un mercato estival chargé. Le club bruxellois se retrouve avec quelques joueurs en surplus qui doivent trouver un nouveau club, et essayera dans le même temps de conserver ses meilleurs talents.

L'attention se porte évidemment principalement sur Nathan De Cat. Tout le monde sait qu'Anderlecht aimerait conserver son prodige une année supplémentaire, mais ce ne sera pas chose aisée, le tout nouveau Diable Rouge étant déjà suivi par les plus grandes puissances européennes.

Le Bayern Munich, Leipzig et d'autres suivraient sa situation de près, tandis que le Sporting d'Anderlecht va tout faire pour prolonger son engagement qui expire actuellement le 30 juin 2027.

Nathan De Cat semble se diriger vers un départ du Sporting d'Anderlecht

Cependant, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, les négociations entre l'entourage du jeune joueur de 17 ans et le club bruxellois sont actuellement au point mort, ce qui signifie qu'un transfert estival devient de plus en plus probable.



Le Sporting d'Anderlecht pourrait réclamer jusqu'à 30 millions d'euros pour son jeune milieu de terrain qui se remet pour le moment d'une blessure au genou, mais qui a déjà disputé 47 matchs pour l'équipe première anderlechtoise, et qui postule pour une place à la Coupe du monde avec les Diables Rouges.