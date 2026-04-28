Ni l'OM, ni Leipzig : deux choix pour Arthur Vermeeren, qui pourrait atterrir dans un nouveau club

Prêté par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren ne sera pas conservé par l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison. L'avenir du milieu de terrain s'écrira donc loin de la Canebière, et deux clubs se montrent déjà intéressés par ses services.

C’est en janvier 2024 qu’Arthur Vermeeren quittait le Royal Antwerp pour s’engager à l’Atlético de Madrid contre 20 millions d’euros. N’ayant pas réussi à s’imposer dans la capitale espagnole, le milieu de terrain a ensuite été prêté à Leipzig, qui l’a acquis définitivement l’été dernier.

Diable Rouge à six reprises sous les ordres de Domenico Tedesco, Vermeeren n’est cependant pas resté longtemps dans le club de Bundesliga, puisqu’à la fin de l’été, il était déjà prêté à l’Olympique de Marseille.

Un club pour lequel le joueur de 21 ans n’a pris part qu’à 21 rencontres et où il peine à occuper une place de titulaire. Arthur Vermeeren n’a en effet commencé que neuf matchs de Ligue 1 cette saison, devant souvent se contenter de montées au jeu.

Un nouveau club pour Arthur Vermeeren la saison prochaine ?

Une raison pour laquelle, selon le BILD, l’OM ne lèvera pas l’option de l’ancien Anversois, qui sera donc de retour à Leipzig cet été. Problème, le club Red Bull, où il est encore sous contrat jusqu’en 2029, semble aussi à moitié compter sur lui et pourrait chercher une autre solution pendant l’été.



Toujours selon le BILD, deux solutions se détachent pour Arthur Vermeeren : Tottenham, piste qui se refroidit cependant puisque les Spurs sont plus que jamais menacés de descente en Championship, et l’Inter Milan. Il semble, en tout cas, encore y avoir quelques prétendants à l’idée de le relancer.