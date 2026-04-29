Remplacer Radja Nainggolan par son adjoint ? Stijn Stijnen sort du silence et explique son choix fort

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Le choc pour la montée entre Patro Eisden et le Beerschot a offert du spectacle, mais aussi l'un des remplacements les plus marquants de la saison. À un quart d'heure du terme, l'entraîneur Stijn Stijnen a soudainement fait entrer son adjoint Yassin Gueroui à la place de Radja Nainggolan.

Le football belge pensait déjà avoir tout vu. Jusqu'à ce que Stijn Stijnen remplace Radja Nainggolan par un membre du staff, qui avait raccroché les crampons il y a un an, en plein tour final. La surprise a été grande, mais au sein du club, ce choix se préparait en réalité depuis des mois.

Gueroui se préparait dans l'ombre

Selon Yassin Gueroui, tout a commencé dès février. “Le coach m'a envoyé un message: ‘Va courir’. Là, j'ai compris ce que ça voulait dire", confie-t-il. Avec une série de blessures dans le noyau, Patro s'est retrouvé assez dépourvu dans le secteur défensif, ce qui a poussé le club à chercher une solution en interne.

Stijnen a choisi de ne pas recruter à l'extérieur, mais de miser sur un visage connu. “Est-ce qu'on fait venir quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas en forme, ou est-ce qu'on remet Yassin au niveau?” : c'était le raisonnement en interne. La réponse a donc été Gueroui.

L'ancien milieu a dû aller puiser très loin. “J'ai vraiment souffert. Il fallait perdre des kilos pour redevenir apte à jouer”, a-t-il reconnu dans Het Belang van Limburg. Grâce à un travail intensif – au cours duquel il dit avoir perdu environ quatorze kilos, aidé notamment par le ramadan – il est parvenu à retrouver une condition suffisante.

Stijnen avait besoin d'un milieu défensif

Après la rencontre, le choix de Stijnen a suscité pas mal de critiques, mais l'entraîneur a répliqué avec fermeté dans le podcast ‘Ongefilterd’. “On travaille là-dessus depuis quatre mois. Ce garçon s'est entraîné comme un fou et il a perdu quatorze kilos”, a-t-il plaidé pour justifier sa décision.

Stijnen a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un coup de tête. “Après une blessure, on avait besoin d'un milieu supplémentaire capable de mettre de l'impact. Il y a eu énormément de travail en amont. Ceux qui s'en moquent aujourd'hui ne savent pas tout ce qui s'est passé en interne. Et ils n'ont pas vu non plus les bonnes choses qu'il a faites pendant le match.”

Pour Gueroui, le moment avait quelque chose de particulier. Après neuf mois sans la moindre minute en compétition, il s'est retrouvé d'un coup sur le terrain dans un match crucial. “Que le coach me fasse entrer, ça montre la confiance qu'il a en moi”, a-t-il expliqué. “J'ai essayé de la lui rendre sur le terrain.”

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