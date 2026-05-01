Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"
Photo: © photonews

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Le PSG menait de trois buts face au Bayern Munich, avant de finalement ne s'imposer que par un but d'écart. Luis Enrique a apprécié le spectacle, mais reste un peu tendu.

Retour à la Ligue 1 ce week-end, après un match de folie pour le PSG face au Bayern Munich. Les esprits seront certainement déjà à la prochaine rencontre entre les deux équipes, en Allemagne. Luis Enrique est apparu un peu tendu en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato. 

"Si on regarde les autres matchs, ça a été le match le plus intense de la saison, non ? Au niveau de l’émotion, c’est différent, tu es plus fatigué par cette chose que tu ne peux pas contrôler", déclare l'entraîneur espagnol. Enrique a d'ailleurs assez mal pris ceux pour qui le résultat du match (5-4) n'était pas forcément positif.

Luis Enrique pas frustré par le résultat de PSG-Bayern 

"C’est comme la vie, il y a des opinions partout. Ce n’est pas important de respecter toutes les opinions. Si c’est une opinion de merde, tu n’as pas à la respecter. Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c’est la majorité et j’en fais partie", lâche l'entraîneur du PSG.

Pour Luis Enrique, "la majorité des gens qui aiment le foot ont aimé ce match" - ce qui est indéniable. Et pas question d'être frustré par le fait que son équipe a en quelque sorte gâché une avance de trois buts pour finalement n'aller en Bavière qu'avec un but d'avance.


"Non, je ne peux pas être frustré, c’est un match de foot unique pour moi (...) Il y a eu des actions incroyables, offensivement et défensivement, du Bayern. Il n’y a pas eu de mauvais travail défensif, c’est ce qui fait que ce match était magnifique. Ç’a été un match spectaculaire des deux équipes", continue Luis Enrique. 

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