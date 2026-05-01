Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"
Photo: © photonews
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L'hymne des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 fait couler de l'encre. C'est le rappeur Roméo Elvis qui a été choisi par l'Union Belge, et ça ne plaît pas à Damso, qui avait été écarté en 2018.

Flashback : en 2018, Damso, l'un des rappeurs les plus en vue de Belgique, est choisi par l'Union Belge pour composer ce qui doit être l'hymne des Diables Rouges à la Coupe du Monde. Le morceau, "Humains", est dévoilé... mais la fédération fera finalement machine arrière. En cause, l'image sulfureuse du rappeur, qui multiplie les propos vulgaires et jugés sexistes dans de nombreux autres de ses titres. 

L'affaire avait fait grand bruit à l'époque, et c'est donc d'autant plus surprenant qu'en 2026, l'Union Belge ait cette fois opté pour... Roméo Elvis pour composer la chanson qui doit accompagner les Diables à la Coupe du Monde. Associé à l'artiste flamande Sylvie Kreusch, le rappeur bruxellois, frère d'Angèle, a publié son titre "Kiss the Grass (Allez Allez)" cette semaine, et cela fait parler. 

Damso réagit à la polémique 

Pourquoi ? Parce que Roméo Elvis a récemment fait l'objet d'une grave polémique. En 2020, il est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme ; l'artiste fait son mea culpa et présente des excuses privées comme publiques. Si aucune plainte n'avait été portée ni condamnation prononcée, l'image du frère d'Angèle avait été sérieusment égratignée.

Bref : qu'un artiste ayant réellement commis une agression sexuelle soit choisi après qu'un artiste supposément misogyne ait été refusé, ça ne fait pas très sérieux. Et Damso, de son côté, y voit du racisme, comme il l'a clairement déclaré sur ses réseaux sociaux.

"Concernant l'hymne, je vais vous dire une chose, à vous les "racisés". Il va falloir devenir plus forts. Le racisme systémique existe, on le sait. Mais croire qu'il disparaîtra parce qu'on le dénonce en boucle serait naïf", commence Damso sur Instagram. "Il ne disparaît pas, mais il peut perdre de son pouvoir".

"Comprenez que si nous ne contrôlons rien, nous n'aurons aucun poids et le racisme systémique fonctionne aussi parce que nous n'en avons aucun dans certaines industries", continue-t-il. "C'est dans ce sens que je dis : devenons plus forts". 

L'hymne ne fait que confirmer ce que je pensais depuis longtemps : il faut créer nos propres structures et sortir progressivement de ces schémas établis dans lesquels nous ne pourrons jamais décider". 

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