Lorin Parys, CEO de la Pro League et... président de Brussels Airport : mais comment va-t-il tout cumuler ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Lorin Parys, CEO de la Pro League et... président de Brussels Airport : mais comment va-t-il tout cumuler ?
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CEO de la Pro League, Lorin Parys pourrait être nommé président de Brussels Airport, en plus de ses fonctions de président des Brasseurs belges et d'administrateur à la Fondation Roi Baudouin. Mais comment cet homme de 50 ans parvient-il à tout cumuler ?

Lorin Parys s’apprête probablement à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le CEO de la Pro League est pressenti pour devenir le futur président de Brussels Airport. Une combinaison étonnante, d’autant que sa fonction actuelle dans le football professionnel belge est déjà particulièrement exigeante.

Pourtant, Parys semble convaincu que ces deux fonctions peuvent être parfaitement compatibles. Au sein de la Pro League, son éventuel nouveau mandat a été évoqué avec le conseil d’administration, qui a validé ses projets, écrit Het Laatste Nieuws. L’idée n’est pas qu’il prenne du recul avec le football, mais plutôt qu’il puisse mettre à profit son réseau et son expérience dans les deux univers.

Mettre aussi ses contacts au service du monde du football

Cette forme de “croisement des compétences” constitue, selon Parys, une véritable valeur ajoutée. En tant que CEO de la Pro League, il évolue quotidiennement à la croisée du sport, des médias et de l’économie. Un rôle au sein de Brussels Airport le rapprocherait également du monde de l’entreprise et de l’environnement international. Dans sa vision, ces différents domaines peuvent se renforcer mutuellement.

Quoi qu’il en soit, le fait que Lorin Parys cumule plusieurs fonctions n’a rien de nouveau. Il siège déjà au conseil d’administration de l’European Leagues, est président des Brasseurs belges et administrateur à la Fondation Roi Baudouin. Pour lui, c’est précisément cette diversité qui rend son travail intéressant.

Des critiques malgré tout

Certains critiques s’interrogent toutefois sur ce cumul. Le rôle de CEO de la Pro League exige un investissement à temps plein, surtout dans une période où le football belge est sous pression. On pense notamment au dossier toujours en suspens des droits TV et aux débats autour des réformes de la compétition. Certains dirigeants de clubs craignent dès lors que la concentration puisse s’en trouver diluée.

Rien n’indique cependant que Parys compte lever le pied. Au contraire, il souhaiterait organiser son agenda de manière plus efficace. Il finalisera prochainement un master complémentaire en sports governance, ce qui lui dégagera à nouveau du temps. Cet espace supplémentaire, il entend en partie le consacrer à son éventuelle présidence de Brussels Airport.

Selon son entourage, Parys ferait le choix assumé d’un modèle basé sur la combinaison de plusieurs responsabilités, plutôt que de se limiter à un seul domaine. Ce qui en fait, aujourd'hui et encore plus demain, un homme bien occupé.

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