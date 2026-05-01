Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

Ce dimanche, le RSC Anderlecht reçoit le Club de Bruges. Les Mauves peuvent être l'arbitre du titre s'ils parviennent à accrocher les Blauw & Zwart.

Le week-end passé, le RSC Anderlecht n'est pas parvenu à stopper la course de l'Union Saint-Gilloise, qui a repris la tête du championnat en s'imposant au Lotto Park. Rebelote désormais : Anderlecht reçoit le FC Bruges, et va tenter de faire mieux... même si cela signifie probablement rapprocher l'Union du titre.

Ivan Leko, le coach des Blauw & Zwart, le sait : perdre des points au Parc Astrid pourrait coûter très cher à Bruges. "Nous n'avons pas de marge d'erreur. Un faux pas peut être fatal", a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

La défaite de Bruges face à l'Union avait constitué un premier tournant dans la course au titre - rapidement compensé par la perte de points par les hommes de David Hubert contre La Gantoise. "C'était très important face à l'Union car c'est un concurrent direct", reconnaît Leko. "Mais désormais, chaque match est un peu plus important".

L'écart trompeur entre Anderlecht et le top 3

Gagner à Anderlecht, cependant, n'a plus rien d'une mission impossible. "De mon temps, nous espérions un miracle à Anderlecht", rappelle le Croate. "C'est un peu différent aujourd'hui. Mais ils méritaient mieux contre l'Union. Il ne faut pas se laisser aveugler par l'écart au classement, qui est trompeur".

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Quoi qu'il en soit, le Club de Bruges n'a pas d'alternative ce dimanche : "Nous devons gagner, hein. La pression peut être énorme, ou un peu moindre, selon notre résultat. Mais quand tu as un retard à rattraper, tu dois toujours tout gagner".