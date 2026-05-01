Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?

À quoi joue Jorthy Mokio ? Le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam hésite entre la Belgique, dont il a déjà défendu les couleurs, et la République Démocratique du Congo. Tentative d'éclairage.

Que se passe-t-il autour de Jorthy Mokio ? Ce matin, Sacha Tavolieri lâchait une petite bombe en affirmant que le Diable Rouge de 18 ans, dont la seule cap date de mars 2025 en Nations League face à l'Ukraine, aurait décidé de changer de nationalité sportive en faveur de la République Démocratique du Congo.

Une précision était rapidement à apporter : cette décision ne pouvait se faire en vue de la Coupe du Monde 2026 comme l'affirmait alors notre confrère - Mokio ne serait pas sélectionnable avant mars 2028 par la RDC, selon la règlementation FIFA. Mais le reste semble bien vrai, même si Mokio, dans une réaction à la presse néerlandaise, nuancera et précisera qu'il hésite actuellement et ne prendra pas sa décision avant de la fin de la saison.

Un coup de pression sur Rudi Garcia ?

Cela reste un sacré retournement de situation par rapport à ce que l'on savait jusqu'ici, à savoir que Mokio patientait tranquillement jusqu'à retrouver les Diables Rouges et, en attendait, donnait tout avec les Espoirs où il était titulaire. Bien sûr, on peut comprendre que le joueur de l'Ajax Amsterdam, titulaire dans l'entrejeu, estime mériter sa place en équipe A.

Pourquoi n'a-t-il plus été appelé ? Son changement de poste est une première explication : au milieu de terrain, Rudi Garcia a véritablement abondance de biens. Mokio aurait certainement eu plus de chances de retrouver l'équipe nationale en restant défenseur central, ou en jouant plus souvent au back. Mais à 18 ans seulement, il a tout le temps devant lui.





Dès lors, le timing peut interpeller. Car si Mokio déclare qu'il ne prendra pas sa décision (qu'on pensait prise) avant la fin de saison, cela signifie qu'une seule des deux sélections peut l'influencer désormais, la RDC ne pouvant pas faire appel à ses services. Seul Rudi Garcia peut court-circuiter les plans congolais en appelant à nouveau Jorthy Mokio... mais ce devrait alors être pour la Coupe du Monde, et les places y seront chères. Obtenir sa place via un tel coup de pression ? Cela semble peu probable, et peu du style à la fois du sélectionneur et de Vincent Mannaert de céder.

Noah Sadiki, Mario Stroeykens et les autres ont-ils eu leur rôle à jouer ?

Qu'a-t-il bien pu se passer, cependant, pour que d'un coup, Jorthy Mokio se mette à considérer les Léopards du Congo comme une option si alléchante ? En réalité, énormément de choses. La qualification pour la Coupe du Monde 2026, tout d'abord : même si Mokio ne pourra pas la disputer avec la RDC, elle représente une énorme étape pour le football congolais, qui pourrait bien convaincre beaucoup d'hésitants du sérieux du projet.

Le fait que quelques jeunes aient récemment choisi le Congo (Epolo et Stroeykens en tête) a également pu jouer. Jorthy Mokio avait d'ailleurs partagé après la qualification la photo des "Léopards Belges", soit les binationaux belges de la RDC, sur ses réseaux sociaux. Un geste qui n'était pas passé inaperçu, et qui prend encore une autre signification aujourd'hui.

On en saura certainement plus dans les jours ou semaines à venir ; Jorthy Mokio devrait accorder un grand entretien à la presse néerlandaise en parallèle à sa prolongation à l'Ajax Amsterdam, et du côté de l'Union Belge, on se doit aussi de réagir officiellement à ce petit séisme. Mais de quelle façon ? Vincent Mannaert a fait des binationaux son cheval de bataille... et enchaîne les échecs. Après Konstantinos Karetsas et Rayane Bounida, prévisibles, la perte de Jorthy Mokio serait un sérieux revers pour la crédibilité du directeur technique de la fédération.