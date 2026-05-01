Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2630

À quoi joue Jorthy Mokio ? Le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam hésite entre la Belgique, dont il a déjà défendu les couleurs, et la République Démocratique du Congo. Tentative d'éclairage.

Que se passe-t-il autour de Jorthy Mokio ? Ce matin, Sacha Tavolieri lâchait une petite bombe en affirmant que le Diable Rouge de 18 ans, dont la seule cap date de mars 2025 en Nations League face à l'Ukraine, aurait décidé de changer de nationalité sportive en faveur de la République Démocratique du Congo.

Une précision était rapidement à apporter : cette décision ne pouvait se faire en vue de la Coupe du Monde 2026 comme l'affirmait alors notre confrère - Mokio ne serait pas sélectionnable avant mars 2028 par la RDC, selon la règlementation FIFA. Mais le reste semble bien vrai, même si Mokio, dans une réaction à la presse néerlandaise, nuancera et précisera qu'il hésite actuellement et ne prendra pas sa décision avant de la fin de la saison.

Un coup de pression sur Rudi Garcia ? 

Cela reste un sacré retournement de situation par rapport à ce que l'on savait jusqu'ici, à savoir que Mokio patientait tranquillement jusqu'à retrouver les Diables Rouges et, en attendait, donnait tout avec les Espoirs où il était titulaire. Bien sûr, on peut comprendre que le joueur de l'Ajax Amsterdam, titulaire dans l'entrejeu, estime mériter sa place en équipe A.

Pourquoi n'a-t-il plus été appelé ? Son changement de poste est une première explication : au milieu de terrain, Rudi Garcia a véritablement abondance de biens. Mokio aurait certainement eu plus de chances de retrouver l'équipe nationale en restant défenseur central, ou en jouant plus souvent au back. Mais à 18 ans seulement, il a tout le temps devant lui. 

Dès lors, le timing peut interpeller. Car si Mokio déclare qu'il ne prendra pas sa décision (qu'on pensait prise) avant la fin de saison, cela signifie qu'une seule des deux sélections peut l'influencer désormais, la RDC ne pouvant pas faire appel à ses services. Seul Rudi Garcia peut court-circuiter les plans congolais en appelant à nouveau Jorthy Mokio... mais ce devrait alors être pour la Coupe du Monde, et les places y seront chères. Obtenir sa place via un tel coup de pression ? Cela semble peu probable, et peu du style à la fois du sélectionneur et de Vincent Mannaert de céder. 

Noah Sadiki, Mario Stroeykens et les autres ont-ils eu leur rôle à jouer ? 

Qu'a-t-il bien pu se passer, cependant, pour que d'un coup, Jorthy Mokio se mette à considérer les Léopards du Congo comme une option si alléchante ? En réalité, énormément de choses. La qualification pour la Coupe du Monde 2026, tout d'abord : même si Mokio ne pourra pas la disputer avec la RDC, elle représente une énorme étape pour le football congolais, qui pourrait bien convaincre beaucoup d'hésitants du sérieux du projet.

Le fait que quelques jeunes aient récemment choisi le Congo (Epolo et Stroeykens en tête) a également pu jouer. Jorthy Mokio avait d'ailleurs partagé après la qualification la photo des "Léopards Belges", soit les binationaux belges de la RDC, sur ses réseaux sociaux. Un geste qui n'était pas passé inaperçu, et qui prend encore une autre signification aujourd'hui. 

On en saura certainement plus dans les jours ou semaines à venir ; Jorthy Mokio devrait accorder un grand entretien à la presse néerlandaise en parallèle à sa prolongation à l'Ajax Amsterdam, et du côté de l'Union Belge, on se doit aussi de réagir officiellement à ce petit séisme. Mais de quelle façon ? Vincent Mannaert a fait des binationaux son cheval de bataille... et enchaîne les échecs. Après Konstantinos Karetsas et Rayane Bounida, prévisibles, la perte de Jorthy Mokio serait un sérieux revers pour la crédibilité du directeur technique de la fédération. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

09:30
Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

09:00
La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

07:30
Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

08:00
L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

07:30
Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

07:00
"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

06:30
Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

21:00
Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

22:43
La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

22:30
"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

22:00
Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

21:40
Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête

Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête

21:20
"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

20:30
Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

20:00
Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

18:00
Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

14:33
L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

19:30
Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

18:30
Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

17:30
6
Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

17:00
2
Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise

Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise

16:30
Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

16:00
"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

15:30
11
Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

15:00
Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

13:30
7
Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

14:00
Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

13:00
Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

12:40
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

12:20
Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

12:00
3
Phénomène comme son grand-frère, le petit Kvaratskhelia est cité en Belgique

Phénomène comme son grand-frère, le petit Kvaratskhelia est cité en Belgique

11:30
Direction l'équipe première ? Bruges offre un nouveau contrat à l'un des finalistes de la Youth League

Direction l'équipe première ? Bruges offre un nouveau contrat à l'un des finalistes de la Youth League

11:00
Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

10:30
Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved