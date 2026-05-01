L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

Après avoir chuté contre l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht accueille le Club de Bruges. De quoi se frotter aux deux meilleures équipes de Belgique en une semaine.

Le Sporting ne compte que deux points d'avance sur le cinquième, La Gantoise. Les marges sont faibles, mais c'est bel et bien à un Club de Bruges dans l'obligation de gagner que les Mauves seront opposés ce week-end ?

La troisième place est-elle encore envisageable ? Interrogé en conférence de presse, Jérémy Taravel se montre mitigé : " Cela va être compliqué pour nous d'aller la chercher (Anderlecht compte huit points de moins que Saint-Trond, ndlr), mais tant que c'est mathématiquement possible, on doit continuer d'y croire", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Arbitre dans la course au titre...comme Malines, Saint-Trond et Gand

Mais la tâche ne sera pas facile contre le Club de Bruges ? Plus difficile encore que contre l'Union ? "Ils ont chacun leurs armes, mais dans le jeu et au niveau du talent individuel, je trouve que Bruges est plus fort. Les deux équipes sont engagées dans une lutte acharnée, le Club voudra gagner à tout prix".

Lors de la réception des Blauw en Zwart en phase classique, Anderlecht l'avait emporté 1-0 sur un but contre son camp de Brandon Mechele provoqué par Mihajlo Cvetković. Mais de l'eau a coulé sous les ponts : Besnik Hasi et Nicky Hayen étaient encore les entraîneurs respectifs des deux équipes.

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Comme l'Union (elle aussi défaite 1-0 au Lotto Park en phase regulière), Bruges voudra montrer à Anderlecht qu'il a bel et bien enclenché le mode Playoffs. D'autant que les Unionistes auront eu l'occasion de mettre la pression à l'occasion de leur déplacement à Saint-Trond samedi soir.