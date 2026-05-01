"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

Le Club de Bruges sera attendu de pied ferme à Anderlecht. Le Sporting retrouvera déjà Nathan De Cat, mais cela ne tracasse pas Ivan Leko.

À ce stade de la saison, l'infirmerie est un point non-négligeable à l'heure d'aborder une rencontre. Pour Bruges, ce sont les absents habituels : la saison de Kyriani Sabbe est terminé, tandis que le match de dimanche arrive trop tôt pour Simon Mignolet. Le temps commence donc à presser pour Big Si, qui n'a plus que trois semaines au maximum pour être prêt d'ici la dernière journée.

Côté Anderlechtois, un cas retient toute l'attention, jusqu'en conférence de presse d'Ivan Leko : “Est-ce que Nathan De Cat jouera ? Cela change beaucoup de choses pour le Sporting, mais pas pour nous".

Depuis le début, Leko s'en est tenu à une approche centrée sur ses propres joueurs, confiant en la qualité du noyau. Et il ne fera pas exception pour le retour de Nathan De Cat dans la sélection anderlechtoise, malgré toute son importance dans le jeu mauve, lui qui avait d'ailleurs marqué au Jan Breydelstadion en phase classique.

Le dernier topper de la saison pour Bruges et Anderlecht

Le fait que l'Union puisse mettre la pression en prenant cinq points d'avance en cas de victoire à Saint-Trond demain soir. Pas plus de nature à émouvoir Leko : “De toute façon, on doit gagner. La pression peut être énorme, ou un peu moins".

“Mais quand tu dois combler un retard, tu dois pratiquement toujours gagner. Une seule erreur peut être fatale, on n'a pas cette marge. Ce sera très chaud là-bas”, prévient Leko à deux jours du déplacement au Lotto Park.



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Malgré l'enjeu, le Club ne calculera pas sur le terrain. De quoi nous valoir un match aussi ouvert qu'entre le PSG et le Bayern Munich ? “J'adorerais. Et c'est tout à fait possible. Nous sommes deux équipes qui chassons la victoire, deux équipes qui aiment jouer".