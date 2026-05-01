Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

Que va faire Romelu Lukaku cet été ? Un départ du Napoli semble inévitable, mais reste à voir où signera le Diable Rouge.

Romelu Lukaku va encore être au coeur d'une saga de transferts cet été, c'est presque inévitable. Alors qu'il lui reste un an de contrat au Napoli, l'attaquant belge s'est mis dans une situation très compliquée en refusant de revenir au club pour sa revalidation après une rechute de la blessure qu'il traîne depuis de longs mois.

Naples est prêt à le réintégrer pour la fin de saison, mais même Antonio Conte, l'entraîneur des Partenopei avec lequel il entretient une relation quasi-filiale, s'est dit "très déçu" de son poulain. Lors de son passage en Italie, Romelu Lukaku n'était en effet même pas venu le saluer dans son bureau, révélait Conte.

Alors, que va faire Romelu cet été ? Après la Coupe du Monde 2026, pour laquelle toute la Belgique espère bien qu'il sera pleinement rétabli, se posera la question de son avenir - qui ne semble pas s'écrire au Napoli. Un retour au RSC Anderlecht tient de la chimère. L'Arabie Saoudite, qui avait déjà tenté d'attirer Lukaku par le passé, pourrait à nouveau tenter le coup.

Lukaku dans un... quatrième grand club italien ?

Mais SportMediaSet, média italien, présente une option surprenante ce vendredi. En effet, Romelu Lukaku serait considéré comme une option par... l'AC Milan. Le Belge y avait été cité en 2023 et 2024, et une rumeur l'y envoie donc une nouvelle fois. Le média reste prudent, affirmant qu'il ne s'agit que d'une option et qu'il n'y aurait actuellement aucune discussion entamée entre Lukaku et les Rossoneri.

Bien sûr, Romelu Lukaku connaît parfaitement Milan pour y avoir évolué sous les couleurs de l'Inter, avec lequel il a été champion d'Italie. Là aussi, il avait fini par se mettre les supporters et la direction à dos, tournant le dos à l'Inter durant l'été 2023 pour négocier avec divers clubs comme la Juventus... et l'AC Milan. Lukaku avait finalement signé à l'AS Rome.





S'il venait à signer à Milan, Romelu Lukaku aurait presque fait le tour des grandes écuries italiennes ; il ne lui manquerait qu'un passage à la Juventus. Toutefois, tout cela semble actuellement fort prématuré : en l'état, un départ pour une destination plus lucrative, hors d'Italie où Big Rom' a connu de nombreux déboires ces dernières années, paraît bien plus probable.