Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête
Photo: Photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Venise est de retour en Serie A. Deux Belges en composent le noyau, l'un d'eux a même marqué lors du match du titre.

La Serie B italienne ne traîne pas : la 37e et avant-dernière journée a déjà rendu son verdict le plus important : malgré son partage 2-2 à La Spezia, Venise est assuré de terminer dans le top grâce à la défaite de Monza à Mantova (3-2).

Les Vénitiens ont même mené 0-2, notamment grâce à un but de Richie Sagrado. Formé à Seraing et à Genk, l'arrière droit s'était révélé à Louvain, où Venise est venu le chercher pour deux millions d'euros il y a deux ans.

De Louvain à Venise, un autre monde

Son premier but de la saison ne pouvait pas mieux tomber, même si son équipe a fini par concéder le partage. Qu'importe, les informations venant du match entre Monza et Mantova ont sans doute amené un peu de confusion.

Un autre Belge est à la fête : lui aussi débarqué de Louvain il y a deux ans (pour trois millions), Joël Schingtienne (en photo face à Noah Ohio lors d'un Louvain - Standard) a vécu toute la saison comme titulaire et peut se préparer à goûter à l'élite italienne.


Venise tentera désormais de se stabiliser, après deux relégations en 2021/2022 et 2024/2025. Daan Heymans et Thomas Henry avaient notamment fait partie de ces saisons sous le signe de l'instabilité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Venezia
Spezia

Plus de news

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

09:30
Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

09:00
La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

07:30
Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

08:00
L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

07:30
Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

07:00
"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

06:30
Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

22:43
La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

22:30
"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

22:00
Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

21:40
Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

21:00
"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

20:30
Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

20:00
L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

19:30
Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?

Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?

19:00
3
Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

18:30
Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

18:00
Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

17:30
6
Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

17:00
2
Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise

Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise

16:30
Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

16:00
"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

15:30
11
Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

15:00
Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

14:33
Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

14:00
Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

13:30
7
Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

13:00
Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

12:40
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

12:20
Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

12:00
3
Phénomène comme son grand-frère, le petit Kvaratskhelia est cité en Belgique

Phénomène comme son grand-frère, le petit Kvaratskhelia est cité en Belgique

11:30
Direction l'équipe première ? Bruges offre un nouveau contrat à l'un des finalistes de la Youth League

Direction l'équipe première ? Bruges offre un nouveau contrat à l'un des finalistes de la Youth League

11:00
Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

10:30
Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie B

 Journée 37
Sampdoria Sampdoria 1-0 Sudtirol Sudtirol
Modena Modena 2-1 Reggiana Reggiana
Juve Stabia Juve Stabia 0-1 Frosinone Frosinone
Carrarese Carrarese 0-0 Cesena Cesena
Mantova Mantova 3-2 Monza Monza
Spezia Spezia 2-2 Venezia Venezia
Palermo Palermo 3-2 Catanzaro Catanzaro
Empoli Empoli 1-0 Avellino Avellino
Padova Padova 1-0 Pescara Pescara
Bari Bari 2-0 Virtus Entella Virtus Entella
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved