Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête

Venise est de retour en Serie A. Deux Belges en composent le noyau, l'un d'eux a même marqué lors du match du titre.

La Serie B italienne ne traîne pas : la 37e et avant-dernière journée a déjà rendu son verdict le plus important : malgré son partage 2-2 à La Spezia, Venise est assuré de terminer dans le top grâce à la défaite de Monza à Mantova (3-2).

Les Vénitiens ont même mené 0-2, notamment grâce à un but de Richie Sagrado. Formé à Seraing et à Genk, l'arrière droit s'était révélé à Louvain, où Venise est venu le chercher pour deux millions d'euros il y a deux ans.

De Louvain à Venise, un autre monde

Son premier but de la saison ne pouvait pas mieux tomber, même si son équipe a fini par concéder le partage. Qu'importe, les informations venant du match entre Monza et Mantova ont sans doute amené un peu de confusion.

Un autre Belge est à la fête : lui aussi débarqué de Louvain il y a deux ans (pour trois millions), Joël Schingtienne (en photo face à Noah Ohio lors d'un Louvain - Standard) a vécu toute la saison comme titulaire et peut se préparer à goûter à l'élite italienne.



Venise tentera désormais de se stabiliser, après deux relégations en 2021/2022 et 2024/2025. Daan Heymans et Thomas Henry avaient notamment fait partie de ces saisons sous le signe de l'instabilité.