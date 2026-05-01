Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

Charleroi accueille Genk ce week-end. Les Zèbres avaient contrarié le Racing il y a un peu plus d'une semaine, Mario Kohnen veut voir ses hommes rééditer la performance.

Sans les multiples arrêts de Mohamed Koné, Charleroi aurait été plus vite rejoint, et aurait même peut-être été battu dans le Limbourg. Il n'empêche, c'est seulement sur un centre dévié que Genk a réussi à revenir à cinq minutes de la fin.

Le Sporting peut donc y croire, d'autant qu'il évoluera devant ses supporters et saluera les retours de Parfait Guiagon, Yacine Titraoui et Amine Boukamir, qui avaient dû faire l'impasse sur les dernières rencontres. Une injection de qualité bienvenue pour Mario Kohnen.

"C’est très positif. C’est magnifique à gérer d’avoir une telle concurrence, nécessaire en première division. C’est un problème de luxe. Ce sont des joueurs super importants pour nous, Yacine et Parfait depuis des mois voire des années, mais Amine aussi, il a très bien presté récemment", explique l'entraîneur carolo en conférence de presse, cité par Le Soir.

Genk doit, Charleroi veut

Après ce partage à Genk, Charleroi a été décrocher la victoire à Louvain (0-2), pendant que le Racing était accroché par le Standard. En cas de victoire, les Zèbres reviendraient à trois points de leur adversaire du week-end.

"Je sens que le groupe est très concerné, qu’il veut encore montrer le visage positif des derniers matches pour les prochains. Et même si à un moment, il n’y a plus rien à jouer au classement, je sens que ce groupe voudra bien finir et continuer à gagner", rassure Kohnen.



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Son équipe a une carte à jouer, même si Genk dispose d'un noyau plus qualitatif sur le papier : "Ils ont trop de qualités offensives pour les laisser jouer. La clé, c’est de défendre vraiment bien, être costaud, comme ce fut le cas là-bas il y a dix jours, notamment en deuxième mi-temps. Contre eux, on aura toujours des contres et des occasions, c’est certain. Il faut être des tueurs dans les deux surfaces pour en profiter".