Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

Scott Crabbé, journaliste football
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Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

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Quatre jours après son départ de Fenerbahce, Domenico Tedesco a pu rentrer en Allemagne ce vendredi. Il était attendu par un comité d'accueil inattendu.

Domenico Tedesco aura vécu l'une des semaines les plus agitées de sa carrière d'entraîneur. Dimanche, Fenerbahce quittait le terrain de Galatasaray avec les oreilles qui sifflent (au propre comme au figuré) et une défaite 3-0 dans les valises. Lundi, Tedesco était viré.

Le milieu de semaine a été consacré à un dernier passage au centre d'entraînement pour saluer les joueurs (et les supporters venus pour l'occasion), ainsi qu'à rassembler ses affaires pour revenir en Allemagne.

Son vol d'Istanbul à Stuttgart a eu lieu aujourd'hui. L'ancien sélectionneur des Diables va désormais pouvoir se reposer. Pour prendre un peu de recul sur son passage en Turquie, mais aussi pour se reposer après toutes les marques d'affection témoignées par les supporters du Fener'.

Un retour en bonne compagnie

Fanatisme oblige, quitter un club turc n'offre définitivement pas le même anonymat qu'en Pro League. A son départ d'Istanbul, Domenico Tedesco était ainsi entouré d'une centaine de supporters, qui avaient fait le déplacement jusqu'à l'aéroport rien que pour lui dire au revoir et ont même provoqué un mouvement de foule dans le terminal.

Tedesco se pensait sans doute plus tranquille à son atterrissage à Stuttgart. Sauf qu'au lieu d'un simple groom tenant une pancarte 'Herr Tedesco', c'est une nouvelle marée humaine qui attendait l'entraîneur italo-allemand dans le hall d'arrivée.

Le désormais ex-coach de Fenerbahce n'a pas caché sa surprise. Mais la communauté turque d'Allemagne est nombreuse et tout aussi fanatique. L'aéroport a là aussi dû prendre quelques mesures de sécurité pour faire revenir le calme. Les supporters du Fener' semblent en avoir fait une affaire personnelle : Domenico Tedesco n'est, à leurs yeux, pas responsable des maux de leur club. L'aéroport d'Istanbul se remet quant à lui de cette matinée mouvementée...jusqu'à l'arrivée du prochain entraîneur.

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