Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"
Photo: © photonews

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Adrien Truffert réalise une excellente saison avec Bournemouth. Sélectionné avec l'Equipe de France en 2022, il espère désormais retrouver les Bleus en vue de la Coupe du Monde.

Adrien Truffert (24 ans) est né à Liège, mais a fait toute sa carrière en France, y compris en équipes de jeunes, et n'a jamais été appelé en équipes d'âge par la Belgique. Fut un temps, cependant, où son nom circulait chez les Diables Rouges... et Roberto Martinez avait même eu une discussion téléphonique avec le joueur.

Mais en 2022, son choix est fait : Truffert devient international français. Appelé par Didier Deschamps, il dispute 25 minutes lors d'un match de Nations League face au Danemark. Depuis, cependant, plus rien pour le latéral qui évolue désormais à Bournemouth

Adrien Truffert fait une excellente saison en Premier League 

Le Liégeois réalise d'ailleurs une excellente saison en Premier League : il y compte 34 matchs pour un but et trois passes décisives. De quoi le faire espérer un retour en équipe nationale française : «Aucun joueur ne refuserait l’équipe de France. Tout joueur qui joue dans un championnat majeur et qui performe plus ou moins l’a dans un coin de la tête", déclare-t-il dans l'After Foot de RMC Sports

"Je ne commence pas un match en me disant que je dois être performant pour retrouver l'équipe de France, mais s'ils m'appellent, je répondrai présent", assure l'international français. La concurrence est plus rude chez les Bleus au poste de latéral que chez les Diables, toutefois, avec des noms comme Theo Hernandez, Lucas Digne ou Mathieu Udol qui paraissent détenir une belle longueur d'avance. 


Inutile, cependant, d'espérer un improbable retournement de situation à la Jorthy Mokio pour Adrien Truffert, qui avait été très clair à l'époque. Et ce même si, selon le règlement de la FIFA, Truffert pourrait encore entrer dans les conditions pour un changement de sélection (trois ans sans être appelé, moins de 21 ans lors de sa première cap, moins de 3 matchs et aucun match de phase finale joué). 

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