Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

Jorthy Mokio va-t-il quitter les Diables Rouges et devenir Léopard du Congo ? C'est la rumeur qui agite le football belge depuis ce matin.

Stupeur ce matin dans le microcosme du football belge : Sacha Tavolieri affirme que Jorthy Mokio, Diable Rouge depuis mars 2025 et considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, aurait décidé de changer de nationalité sportive, et de représenter la République Démocratique du Congo.

Bien vite, le Nieuwsblad, entre autres quotidiens flamands, confirme que le joueur de l'Ajax Amsterdam envisagerait de changer de sélection. Comme nous vous le précisions directement, une sélection pour la Coupe du Monde 2026 était cependant impossible sur papier, puisque Mokio devrait attendre trois ans après sa dernière sélection par Rudi Garcia pour pouvoir être appelé par la RDC - autrement dit : pas de sélection avant mars 2028.

Jorthy Mokio réagit dans la presse néerlandaise

Désormais, c'est Jorthy Mokio lui-même qui a réagi dans les colonnes du Telegraaf, quotidien néerlandais, et nuancé la nouvelle. "Je n'ai pas encore fait de choix définitif et je n'en ferai a priori pas avant la fin de la saison actuelle", déclare-t-il.

Pas question donc de disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Congo (il n'en a de toute façon pas le droit). Mais s'il est appelé par Garcia pour y participer avec la Belgique, Mokio ne pourra plus non plus opter pour les Léopards.

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Le Telegraaf précise que l'Union Belge est au courant des hésitations de Jorthy Mokio, et que des discussions auront lieu dans les jours à venir afin de faire le point. Une chose est sûre : il s'agit d'ores et déjà d'une semi-volte face de la part du joueur de l'Ajax, qui était encore récemment en équipe nationale Espoirs et participait à des séances photos avec Kevin De Bruyne, entre autres.