Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

Le Standard se déplace à l'Antwerp ce week-end. Avec des allées et venues hebdomadaires au sein de l'infirmerie.

Un peu plus d'une semaine après la défaite concédée à Sclessin, le Standard retrouve déjà l'Antwerp, mais au Bosuil cette fois. Vincent Euvrard a fait le point sur le groupe à sa disposition pour le déplacement de dimanche en conférence de presse.

L'information principale est le retour de blessure de Dennis Ayensa. L'attaquant hispano-germano-iranien souffrait d'une blessure à la malléole et n'avait pas pu prendre part aux dernières rencontres, lui qui avait inscrit un doublé sur la pelouse de Louvain lors de la première journée de ces Europe Playoffs.

Trop tôt pour Teuma et Ilaimaharitra

Rafiki Saïd est quant à lui incertain en raison d’un coup reçu au niveau du genou. L'international comorien est décrié pour son irrégularité, Vincent Euvrard l'avait même mis sur le banc lors du match aller face aux Anversois, avant de le relancer contre Genk.

Dans le milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma sont encore indisponibles, ils devraient être de retour la semaine prochaine pour la réception de Louvain. Mohamed El Hankouri est également sur la touche. Le duo Karamoko - Nielsen devrait donc être reconduit dimanche.



Vincent Euvrard s'est également exprimé sur le cas de René Mitongo, forfait à Genk : "Il s'est entraîné un peu avec le groupe ce vendredi mais on va encore lui laisser une semaine".