"C'est toujours dans un coin de ma tête" : ignoré par Rudi Garcia, Sambi Lokonga n'a pas dit son dernier mot

Albert Sambi Lokonga est en train de réaliser la saison la plus décisive de sa carrière avec Hambourg.

Le scénario est dur à encaisser pour Albert Sambi Lokonga. Il pensait avoir fait le plus dur avec Hambourg, mais ils ont perdu le contrôle du match en seconde période. Ils menaient 0-2 contre le Borussia Dortmund, mais ont perdu le fil de la rencontre après la pause.

Le Belge a bien suivi sur son but. Après une haute récupération, il est resté dans le rectangle et a profité d'un moment de flottement pour marquer. Un geste simple qui mettait Hambourg dans une position idéale.

Mais Dortmund est revenu dans le match. Hambourg a commencé à subir et ça s'est vite compliqué. À un quart d'heure de la fin, le match a basculé et ils ont perdu le contrôle.

Le Mondial comme objectif

Lokonga n'a pas cherché à en faire trop après la rencontre. L'ancien d'Anderlecht s'est entretenu avec le journal Le Soir. "Je ne pense pas avoir joué un de mes meilleurs matchs individuellement", a-t-il confié. Malgré tout, il retient du positif sur le plan personnel : "Individuellement, oui, je suis satisfait. Les blessures m'ont freiné par le passé. Aujourd'hui, je me sens bien."

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Le milieu belge garde un œil sur la suite. "Ce n'est pas un championnat facile, il y a énormément de bons joueurs", rappelle-t-il. Et même s'il n’a pas été repris, il pense toujours aux Diables Rouges : "C'est toujours dans un coin de ma tête. Je me concentre sur ce que je peux contrôler, mais j’ai envie de revenir." La dernière ligne droite avant la Coupe du monde 2026.