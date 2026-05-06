Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

Décisif sur le but de Bukayo Saka, Leandro Trossard a joué, malgré un temps de jeu limité, un grand rôle dans la qualification d'Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Et Mikel Arteta ne s'y trompe pas.

Mais pourquoi est-il si bon en club, et si translucide en sélection ? C’est la question que tout le monde se pose concernant Leandro Trossard, devenu le treizième joueur belge à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, ce mardi soir avec Arsenal.

Titulaire, ce qui n’était pas le cas au match aller, le Diable Rouge (50 sélections) a même joué un grand rôle dans cette qualification, se rendant décisif sur le seul et unique but inscrit par Bukayo Saka lors du match retour.

Auteur d’une très belle prestation, l’ancien de Louvain et de Genk est devenu, à 31 ans, un joueur important dans une équipe qui se bat pour le titre en Angleterre et pour le sacre final sur la scène européenne.

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43 % de temps de jeu, mais un rôle important pour Leandro Trossard à Arsenal

Ayant pris part à dix des quatorze premières rencontres d’Arsenal dans cette campagne de Ligue des Champions, Leandro Trossard a inscrit un but et a délivré quatre passes décisives, tout en ayant dû composer avec une petite blessure à la hanche en mars et deux matchs lors desquels il n’est pas sorti du banc, contre... l’Atlético de Madrid en phase de ligue, et contre le Kairat Almaty. Il était aussi absent lors du déplacement à Bruges.



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Même s’il n’a disputé que 43 % du temps de jeu total en Ligue des Champions, Leandro Trossard a donc été important dans cette qualification d’Arsenal pour la finale. Mikel Arteta ne s’y est pas trompé lors des célébrations d’après-match, enlaçant notre Diable Rouge qui pourrait prendre, en cette fin de saison, un monumental plein de confiance avant la Coupe du monde.