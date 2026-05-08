De bon augure pour sa fin de saison ? Le coach de Loïs Openda fait un mea culpa étonnant

Loïs Openda est en difficulté à la Juventus de Turin. Mais alors que la saison approche de son terme, son entraîneur, Luciano Spalletti, a fait un surprenant mea culpa.

La saison de Loïs Openda avec la Juventus est tout simplement calamiteuse : prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions, le Diable Rouge n'a inscrit qu'un but en 24 matchs de Serie A, et n'a été titulaire qu'une seule fois en championnat en 2026. Une véritable catastrophe alors que la Coupe du Monde arrive à grands pas.

La Juventus a pourtant dû lever l'option d'achat, d'une valeur de 40 millions d'euros, les conditions ayant été remplies - elles dépendaient de résultats collectifs et pas individuels. Mais l'avenir d'Openda dans le Piémont paraît déjà s'inscrire en pointillés tant ses performances ne convainquent pas.

Luciano Spalletti fait son mea culpa concernant Openda

Cependant, la fin de saison pourrait amener un regain d'optimisme : en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Lecce, l'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, s'est exprimé au sujet de l'attaquant belge. "La gestion de Loïs Openda est l'une de mes erreurs", reconnaît-il.

"Ce garçon est formidable sur les plans de l'envie, du professionnalisme. Il est à notre disposition même pour ne jouer que deux minutes", pointe Spalletti. Openda n'est monté au jeu... que deux fois lors des 9 dernières rencontres, pour une et quatre minutes seulement.

"Je ne l'ai pas fait jouer parce que j'estimais que d'autres pouvaient apporter plus à l'équipe à ce moment-là", résume Luciano Spalletti. Les résultats ne lui donnent pas forcément tort puisque la Juventus est restée invaincue durant ces 9 matchs, marquant 15 buts et prenant 19 points sur 27.





Cependant, les deux partages concédés ces dernières semaines laissent la Juventus, 4e au classement, à portée de la Roma et de Côme, tout en ayant cédé sa place sur le podium au profit de l'AC Milan. Reste à voir si les déclarations de Spalletti sont suivies d'un peu plus de temps de jeu pour Loïs Openda.

Loïs Openda peut-il manquer la Coupe du Monde ?

Si la situation d'Openda n'évolue pas, certains se demandent si Rudi Garcia devrait faire appel au buteur de la Juventus parmi les 26 joueurs qui iront à la Coupe du Monde. En sélection, l'ancien lensois n'a pas brillé en 2025 non plus, peinant à assumer son statut en l'absence de Lukaku et perdant même sa place dans le onze au profit d'un Charles De Ketelaere pourtant pas attaquant de formation.

La "chance" de Loïs Openda, c'est le peu de concurrence : seuls Lucas Stassin et Romeo Vermant, en tant que "purs" 9, ont été appelés par Garcia ces derniers mois. La saison folle d'Hugo Cuypers en MLS ajoute une option au sélectionneur, mais l'attaquant du Chicago Fire part de loin. S'il est appelé, cependant, Openda aura à coup sûr ses détracteurs...