"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens
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La légende de Manchester United Rio Ferdinand, défenseur central du club de 2002 à 2014, apprécie beaucoup le Diable Rouge Senne Lammens. Il s'est montré élogieux concernant l'ancien gardien de l'Antwerp dans son podcast Rio Ferdinand Presents.

Titulaire contre Sunderland (0-0) samedi, Senne Lammens a réalisé plusieurs arrêts très importants. Il a notamment remporté un duel face à l'ancien unioniste Noah Sadiki en début de match.

Le gardien belge est d'une importance énorme pour Manchester United selon Rio Ferdinand : "Le calme qu’il a apporté, le nombre d’arrêts qu’il a effectués et l’impact qu’il a eu sur cette équipe, je ne pense pas qu’on puisse chiffrer tout ça."

Depuis son arrivée à Manchester United, Senne Lammens a déjà disputé un total de 31 matchs toutes compétitions confondues. Le natif de Zottegem a gardé son but inviolé à sept reprises et a concédé 39 buts.

Rio Ferdinand voit grand pour l'avenir du Belge, qui ne va faire que monter en puissance selon lui : "Il a été superbe et il est jeune. C’est ce que j’apprécie chez lui : il est jeune, il va continuer à acquérir de l’expérience et il ne fera que s’améliorer à partir de maintenant."

Senne Lammens, un gardien parti pour rester de longues années ?

"Je pense qu’il est fait pour rester à Manchester United pendant les dix prochaines années ; il va devenir le numéro 1", a-t-il souligné. "C’est quelqu’un qui, encore une fois, dispose d’une excellente base sur laquelle s’appuyer pour progresser, d’après ce qu’il a montré cette saison." Des mots forts qui en disent long sur la notoriété qu'il a acquise du côté de Manchester.

Ce week-end, un duel de gardiens belges sera au rendez-vous. En effet, le Manchester United de Senne Lammens affrontera le Nottingham Forest de Matz Sels. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné dimanche à 13h30.

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