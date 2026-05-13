Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

La France et la Belgique se retrouveront en Ligue des Nations cette année, comme en 2024. La fédération française de football a dévoilé où se jouera cette rencontre.

Ces dernières années, les Bleus et les Diables Rouges ne se quittent plus. Depuis la fameuse demi-finale de 2018, la France et la Belgique se sont affrontées quatre fois de plus : en demi-finale de la Nations League, en 8e de finale de l'Euro 2024, puis encore en Nations League - cette fois en poules, à deux reprises.

Le tirage de la mouture 2026 de la Ligue des Nations nous réserve deux nouveaux duels face aux Bleus, le lundi 28 septembre à domicile et le 5 octobre à l'extérieur. Si le match aller devrait sauf surprise se dérouler au Stade Roi Baudouin au vu de l'ampleur de l'affiche, on ignorait encore où la Belgique se déplacerait pour défier les Bleus chez eux. Pour rappel, le match de Nations League de 2024 s'était déroulé à Lyon.

La Fédération Française de Football (FFF) a officialisé ce mardi la nouvelle : c'est au célèbre Stade de France, antre traditionnel de l'Equipe de France, que les Diables Rouges iront. C'est la première fois que la Belgique s'y rendra depuis 2015 et une victoire 3-4 restée dans les mémoires, en préambule de l'Euro 2016.

Stade de France 🤌

Stade de France 🍟

Stade Atlantique 🥙



Rendez-vous à partir de fin septembre pour la Ligue des Nations 2026/2027 ! pic.twitter.com/Ic7kMR9HiZ — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) May 12, 2026

Les Diables Rouges peuvent aussi retrouver la France cet été

Avant cela, la Belgique pourrait déjà retrouver la France dès cet été, à la Coupe du Monde 2026. Dans le scénario pas improbable où les joueurs de Rudi Garcia et ceux de Didier Deschamps termineraient tous deux premiers de leur poule, ils s'affronteraient en effet... en demi-finale, comme en 2018.





Détail douloureux : depuis 2018 et la demi-finale perdue à Saint-Petersbourg, la France en est à 5 victoires à zéro contre la Belgique. Il faudra donc tenter de rééquilibrer les échanges en 2026 lors des deux - potentiellement trois - rencontres à venir.

Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur des Bleus

Autre point intéressant : pour la première fois depuis le match amical de... 2013 entre la France et la Belgique (un terne 0-0), ce ne sera plus Didier Deschamps aux manettes. Le sélectionneur champion du monde en 2018 a en effet déjà annoncé qu'il se retirait au terme de la Coupe du Monde 2026.

Son successeur n'est pas connu officiellement, mais beaucoup s'attendent à ce qu'il s'agisse de Zinedine Zidane. Le match au Stade Roi Baudouin serait alors le deuxième de l'ère Zidane à la tête des Bleus.