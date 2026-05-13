Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La France et la Belgique se retrouveront en Ligue des Nations cette année, comme en 2024. La fédération française de football a dévoilé où se jouera cette rencontre.

Ces dernières années, les Bleus et les Diables Rouges ne se quittent plus. Depuis la fameuse demi-finale de 2018, la France et la Belgique se sont affrontées quatre fois de plus : en demi-finale de la Nations League, en 8e de finale de l'Euro 2024, puis encore en Nations League - cette fois en poules, à deux reprises. 

Le tirage de la mouture 2026 de la Ligue des Nations nous réserve deux nouveaux duels face aux Bleus, le lundi 28 septembre à domicile et le 5 octobre à l'extérieur. Si le match aller devrait sauf surprise se dérouler au Stade Roi Baudouin au vu de l'ampleur de l'affiche, on ignorait encore où la Belgique se déplacerait pour défier les Bleus chez eux. Pour rappel, le match de Nations League de 2024 s'était déroulé à Lyon.

La Fédération Française de Football (FFF) a officialisé ce mardi la nouvelle : c'est au célèbre Stade de France, antre traditionnel de l'Equipe de France, que les Diables Rouges iront. C'est la première fois que la Belgique s'y rendra depuis 2015 et une victoire 3-4 restée dans les mémoires, en préambule de l'Euro 2016.

Les Diables Rouges peuvent aussi retrouver la France cet été 

Avant cela, la Belgique pourrait déjà retrouver la France dès cet été, à la Coupe du Monde 2026. Dans le scénario pas improbable où les joueurs de Rudi Garcia et ceux de Didier Deschamps termineraient tous deux premiers de leur poule, ils s'affronteraient en effet... en demi-finale, comme en 2018.

Détail douloureux : depuis 2018 et la demi-finale perdue à Saint-Petersbourg, la France en est à 5 victoires à zéro contre la Belgique. Il faudra donc tenter de rééquilibrer les échanges en 2026 lors des deux - potentiellement trois - rencontres à venir. 

Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur des Bleus 

Autre point intéressant : pour la première fois depuis le match amical de... 2013 entre la France et la Belgique (un terne 0-0), ce ne sera plus Didier Deschamps aux manettes. Le sélectionneur champion du monde en 2018 a en effet déjà annoncé qu'il se retirait au terme de la Coupe du Monde 2026.

Son successeur n'est pas connu officiellement, mais beaucoup s'attendent à ce qu'il s'agisse de Zinedine Zidane. Le match au Stade Roi Baudouin serait alors le deuxième de l'ère Zidane à la tête des Bleus.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

09:00
🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

08:40
La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

08:20
L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

21:00
"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

07:30
"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

07:00
"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

23:00
Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

22:30
Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand" Interview

Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

22:00
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

21:30
Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

20:30
Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

19:00
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
4
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

12:00
6
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

11:30
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
1
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

10:00
2
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12:20
3
Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

11:00
1
Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

10:25
L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

09:30
"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

12/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved