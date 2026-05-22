Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters
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David Alaba quittera le Real Madrid à la fin de la saison. Le défenseur autrichien sera honoré au Santiago Bernabéu samedi, lors du match face à Athletic Bilbao.

Le Santiago Bernabéu va dire au revoir à plusieurs joueurs importants ce samedi lors du dernier match de la saison face à l'Athletic Bilbao. David Alaba quittera officiellement le Real Madrid après quatre saisons passées dans la capitale espagnole.

Arrivé à Madrid en 2021 après de longues années au Bayern Munich, le défenseur autrichien aura trouvé sa place dans le vestiaire merengue. Capable d'évoluer à plusieurs postes, l'Autrichien a souvent répondu présent dans les moments importants.

Malgré plusieurs blessures ces derniers mois, Alaba était apprécié par les supporters madrilènes. Le défenseur autrichien entretenait une très bonne relation avec Thibaut Courtois au sein du vestiaire du Real.

Onze trophées en cinq ans

Le Real Madrid a officialisé son départ ce vendredi à travers un communiqué. Le club espagnol a tenu à remercier le joueur pour son professionnalisme et son implication durant ces cinq saisons. Durant son passage à Madrid, Alaba a participé à l'une des périodes les plus brillantes du club, avec notamment deux Ligues des champions, deux Ligas, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d'Espagne, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs remportées.

Le président Florentino Pérez lui a rendu hommage. "David Alaba emporte avec lui l'affection de tout le madridisme pour son dévouement, son travail et son image devenue emblématique après notre quatorzième Ligue des champions."

Alaba soutenait Eden Hazard dans les moments compliqués

Samedi, le Bernabéu lui rendra un dernier hommage avant son départ. Une page se tourne pour Alaba, qui quitte le Real avec un palmarès bien rempli. Et pour ceux qui s'en souviennent, lorsque Eden Hazard jouait au Real Madrid, Alaba faisait partie des rares joueurs à le soutenir publiquement malgré ses blessures et son faible temps de jeu sous Carlo Ancelotti. Il avait rendu hommage à Hazard dans le match Belgique - Autriche.

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