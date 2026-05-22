L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

Alors que le Racing Genk se prépare pour une rencontre peut-être décisive face à Louvain, le club limbourgeois se projette déjà en coulisses vers la saison prochaine. Dans ce contexte, le nom de Jeppe Erenbjerg a fait surface ces derniers jours à la Cegeka Arena.

Le joueur offensif de Zulte est sur les radars de Genk, et Nicky Hayen a confirmé que le profil du milieu de terrain offensif correspond parfaitement aux plans des Limbourgeois. "C’est certainement un profil intéressant pour notre club", a déclaré le T1, ce vendredi en conférence de presse. "Intensité, mètres parcourus à haute vitesse, statistiques… Ce sont des éléments auxquels nous attachons beaucoup d’importance."

L’intérêt de Genk ne date pas d’hier. Erenbjerg s’est imposé la saison dernière comme l’une des révélations de Zulte Waregem. Le Danois combine volume de course, profondeur et production offensive, précisément les qualités que Genk souhaite renforcer en vue de la saison prochaine.

Au sein du club, le constat est clair : l’équipe doit se montrer plus efficace offensivement. Malgré un jeu dominant et des statistiques d’expected goals élevées, Genk n’a que trop rarement réussi à tuer les matchs.

"Nous voulons être plus dominants et marquer plus de buts", a reconnu Hayen. "Quand on regarde les expected goals, nous aurions dû inscrire environ dix-sept buts supplémentaires cette saison. Cela nous aurait permis de gagner davantage de rencontres."

Des absences importantes contre Louvain

En attendant, Genk doit se concentrer sur la confrontation cruciale face à Louvain. Les Limbourgeois n’ont plus totalement leur sort entre les mains et doivent espérer un faux pas du Standard contre Charleroi.





De leur côté, ils doivent impérativement s’imposer à Louvain. Mais ils devront le faire sans plusieurs joueurs importants. Konstantinos Karetsas, Matte Smets et Adedeji-Sternberg sont indisponibles pour cette rencontre. Des incertitudes persistent également concernant Bangoura et Mirisola, tandis que Heymans devrait, lui, être apte.

Nicky Hayen refuse toutefois de se laisser distraire par les éléments extérieurs. Interrogé sur une éventuelle tentative de motivation de Charleroi pour le derby wallon, il a répondu avec humour : "Si une équipe doit être motivée pour un derby wallon, c'est inquiétant", a-t-il souri.

Selon lui, la priorité reste uniquement la performance de son équipe. "Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et gagner à Louvain. C’est notre état d’esprit. L’autre match, nous ne le contrôlons pas."