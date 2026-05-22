Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?
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Malgré sa relégation sportive, l'Olympic Charleroi a obtenu, en appel, sa licence professionnelle pour la saison 2026-2027. Les Dogues n'ont pas encore totalement perdu espoir.

Avec seize points gagnés en trente-deux rencontres, l’Olympic Charleroi a terminé cette édition 2025-2026 à la dernière place, synonyme de relégation en D1 Amateurs.

De plus, les Dogues avaient appris, quelques semaines avant leur dernier match, qu’ils n’avaient pas obtenu leur licence professionnelle pour la saison prochaine. De quoi sceller, si cela devait encore être le cas, la relégation.

Cependant, l’Olympic Charleroi ne perd pas totalement espoir et a obtenu, en appel, sa licence D1B pour la saison 2026-2027. Mais pour quoi faire, alors que le deuxième club de la ville de Charleroi a terminé à la dernière place.

En appel, l’Olympic Charleroi obtient sa licence professionnelle pour la saison 2026-2027

Les Dogues espèrent en réalité que les débats concernant la présence et le quota des équipes U23 en Challenger Pro League pourraient tourner en leur faveur.

Les chances sont très minces, mais s’il est décidé que les changements dans le règlement ont perturbé l'équité sportive de la fin de saison et ont pu modifier la motivation de certaines équipes pour certains matchs, l’Olympic pourrait alors obtenir son maintien par voie juridique. On en est encore très loin, mais la licence est, en tout cas, dans la poche.

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